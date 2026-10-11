Vehículo de ICE Atropella a un Mexicano Durante un Operativo Migratorio en Texas

Un hombre de origen mexicano identificado como Miguel Parra-Hernández resultó lesionado, luego de ser arrollado por un vehículo oficial conducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los hechos se registraron a las afueras de Houston, Texas.

El incidente ocurrió el sábado cuando agentes federales intentaron interceptar una camioneta en la que viajaba el objetivo principal de la operación, José Mendoza-Cervantes, quien era buscado por antecedentes penales y una orden final de remoción.

ICE aseveró que Parra-Hernandez corrió delante de un vehículo de ICE y fue atropellado.

La oficina del sheriff del condado de Harris reveló inicialmente el incidente, al reportar que el hombre había sido hospitalizado por la mañana del sábado. Más tarde se reportó que se encontraba en condición estable en el hospital.

Según los informes oficiales y registros de cámaras de vigilancia, ambos ocupantes bajaron del vehículo e intentaron huir a pie. En ese momento, un automóvil negro sin distintivos o insignias oficiales aceleró e impactó a Parra-Hernández.

De acuerdo con el mayor Anthony McConnell, de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, uno de los agentes intentaba cerrarle el paso al sospechoso cuando se produjo el atropello.

Aunque el ángulo del video de seguridad no muestra con claridad el momento exacto del impacto, las autoridades locales trabajan en la obtención de más grabaciones para esclarecer los hechos.