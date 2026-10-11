Internacional

Vehículo de ICE Atropella a un Mexicano Durante un Operativo Migratorio en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirmó que Miguel Parra-Hernandez corrió delante de un vehículo de ICE y fue atropellado

Vehículo de ICE atropella a migrante mexicanoFoto: Reuters | Ilustrativa
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