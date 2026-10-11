Internacional

Zelenski Acusa a Rusia de Atacar Planta Energética en Kiev Tras Anuncio de Tregua de Trump

Los rusos bombardearon un planta energética en Kiev con un dron 'shahed, difundió el presidente ucraniano

foto: AFPfoto: AFP
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