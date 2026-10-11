Zelenski Acusa a Rusia de Atacar Planta Energética en Kiev Tras Anuncio de Tregua de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que Rusia atacó una planta energética después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un "cese al fuego energético".

"Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev con un dron 'shahed'", dijo Zelenski en una publicación en redes sociales. También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región oriental de Járkov.

"Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético", puntualizó.

Este domingo, el presidente Trump afirmó que Rusia y Ucrania aceptaron interrumpir sus bombardeos mutuos contra infraestructuras energéticas.

Zelenski se mostró sorprendido tras el anuncio, pero dispuesto a dar su visto bueno.

"El anuncio de la tregua fue una noticia para mí", declaró el presidente ucraniano al medio Axios. Pero si Trump la negoció con el presidente ruso, Vladimir Putin, "estamos preparados y la aceptaremos", agregó.

De momento, Rusia no reaccionó al anuncio.