Mujer Cae al Suelo Mientras la Lanzaban al Aire en Guadalajara tras Partido de España vs Uruguay

Una mujer resultó herida mientras estaba siendo lanzada al aire durante los festejos en La Minerva de Guadalajara tras el partido de España vs Uruguay

Mujer que cayóFoto: N+

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Festejo peligroso en La Minerva: una mujer cae al suelo tras ser lanzada al aire, resultando con posible fractura de rodilla. Los hombres que la lanzaron actuaron como si nada. Conoce los detalles.

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