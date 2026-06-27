Mujer Cae al Suelo Mientras la Lanzaban al Aire en Guadalajara tras Partido de España vs Uruguay

Durante los festejos en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara tras el partido de España vs Uruguay, una mujer resultó lesionada y con posible fractura de rodilla luego de que la lanzaran al aire y cayera a la cinta asfáltica desde una altura considerable.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 26 de junio. Se trata de una mujer de 42 años, una víctima más del "quiere volar". Entre varias personas comenzaron a lanzarla hacia al aire y sin embargo, cayó hasta el suelo.

Paramédicos de la Cruz Verde arribaron al lugar de los hechos e indicaron que la mujer podría presentar una fractura de rodilla.

Hombres que lanzaron a la mujer actuaron como si no pasara nada

Por su parte, los sujetos que lanzaron a la mujer, actuaron como si no hubiese ocurrido un accidente, a pesar de que la víctima no logró ponerse nuevamente de pie por ella misma.

Sin imaginarse que caería, la mujer parecía disfrutar de esta acción, sin embargo, cayó de espaldas desde una altura considerable.

"Dice que varias personas la avientan hacia arriba y la dejan caer y cae de espalda. Trae una lesión probable de fractura en su rodilla derecha y dolor muscular en lo que es la espalda", explicó Jorge Sánchez, paramédico de la Cruz Verde.

La mujer fue llevada de emergencia hasta un puerto de socorros mientras que los sujetos que la aventaron hacia el cielo se fueron del lugar como si no hubiese ocurrido nada.