Catean Casa en Guadalajara y Rescatan a 15 Animales en Malas Condiciones

Luego de recibir varias denuncias en las que se alertaba sobre animales en malas condiciones, la Fiscalía del Estado realizó un cateo en un inmueble de la colonia Blanco y Cuéllar, en Guadalajara, donde fueron localizados varios ejemplares en aparente mal estado de salud.

Las autoridades estatales informaron que, previamente, personal de la Fiscalía se había acercado con los propietarios del inmueble para establecer un diálogo. Sin embargo, estos se negaron a entregar a los animales y tampoco permitieron que recibieran la atención necesaria.

Tras la apertura de una carpeta de investigación y la obtención de una orden de cateo por parte de un juez, los agentes acudieron al domicilio. Al no obtener respuesta a sus llamados, procedieron a ingresar al inmueble.

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En el interior localizaron a una mujer, quien informó a los agentes que uno de los animales reportados había fallecido y posteriormente había sido enterrado. Ante esta situación, el cuerpo del ejemplar fue exhumado y trasladado a la Unidad de Bienestar Animal, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Durante la inspección del inmueble también fueron localizados cuatro gatos adultos y seis cachorros, un perro, tres tortugas y un hámster, todos en aparentes malas condiciones. Por ello, los ejemplares fueron asegurados y trasladados por autoridades municipales para recibir atención.

Por este caso, la Fiscalía de Jalisco no informó sobre personas detenidas. No obstante, señaló que las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.