Sociedad

Catean Casa en Guadalajara y Rescatan a 15 Animales en Malas Condiciones

Entre los ejemplares, localizaron a seis gatitos bebés. Todos se encuentran bajo resguardo de las autoridades correspondientes

Perro tristeLos animales estaban en aparente mal estado. Foto: N+

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Rescatan a 15 animales en malas condiciones en Guadalajara tras cateo. Entre ellos, seis gatitos bebés. Las autoridades investigan para esclarecer los hechos.

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