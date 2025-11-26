Automovilista Pierde el Control y se Estrella Contra Barda de Gasolinera en Monterrey

Un automovilista terminó estrellándose contra una barda perimetral luego de presuntamente perder el control de su carro cuando circulaba por la avenida Constitución en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El percance ocurrió la tarde de este miércoles 26 de noviembre.

Según testigos, el conductor circulaba por los carriles ordinarios de esta vía a la altura de la calle Padre Raymundo Jardón cuando presuntamente perdería el control del vehículo impactándose contra el muro divisorio de la avenida Constitución y posteriormente estrellándose contra una barda perimetral de una gasolinera.

Fueron los empleados de esta misma gasolinera quienes pidieron el apoyo de elementos de seguridad para auxiliar al conductor que sufrió el accidente. Hasta este punto llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, elementos Protección Civil y Policía de Monterrey quienes comenzaron con las labores correspondientes.

Paramédicos le brindaron atención médica al conductor, que hasta el momento sigue sin ser identificado pero tendría alrededor de 30 años de edad. El sujeto sufrió diversos golpes debido a que las bolsas de aire de su auto se activaron ante el fuerte golpe que sufrió durante el accidente vial. No fue necesario trasladar a la víctima a un hospital ya que sus heridas no eran de gravedad.

En el sitio se encuentra una grúa retirando el auto mientras que rescatistas analizan la zona afectada debido a que el auto derribó la barda y una palmera, por lo que este sitio será acordonado y resguardado hasta que ya no represente una amenaza para los ciudadanos.

Un automovilista envió a la redacción de N+ Monterrey un video del momento exacto en que el conductor pierde el control de su vehículo y termina impactándose contra la gasolinera. Se espera que este metraje sirva para la investigación de este percance y ayude a determinar cual fue la razón por la que perdió el control. Hasta el momento no se descarta que los encharcamientos por lluvias fueran el motivo de este suceso.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM