Detienen a Una Mujer y Dos Hombres tras Cateo en Escobedo, Nuevo León; Aseguran Droga

Dos hombre y una mujer fueron detenidos después de un cateo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en la colonia Privada de Bugambilias, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los tres detenidos fueron identificados como Valentina “N”, Ángel “N” y Ricardo “N”, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público investigador especializado en narcomenudeo para determinar su situación jurídica.

La revisión de la vivienda se llevó a cabo en cumplimento de una orden de cateo con autorización judicial como parte de los actos de investigación para la búsqueda y aseguramiento de narcóticos, personas y objetos varios como evidencia para integrar una carpeta de investigación por delito contra la salud.

Aseguran arma, identificaciones y droga tras cateo en Escobedo

Tras el cateo, el inmueble tipo casa-habitación, ubicado en la calle Bugambilias Central, en la colonia Privadas Bugambilias, en Escobedo, fue asegurado por el A.M.P.I. especializado en narcomenudeo con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

Ademas, al interior del domicilio cateado encontraron y aseguraron un chaleco táctico, un arma larga, sustancia blanca en polvo con característica de narcótico tipo cocaína, una báscula digital, tablet, laptop, pasaporte y gafetes de identificación.

