Transmisión del Repechaje Irak vs Bolivia en Guadalupe, NL: ¿Dónde y a Qué Hora Será?

Irak y Bolivia disputarán la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 este martes 31 de marzo, en el Estadio Monterrey, que se encuentra en Guadalupe, Nuevo León. En la Plaza Principal de este mismo municipio colocarán una pantalla grande para transmitir el partido, aquí te compartimos los detalles para que puedas disfrutar con tu familia.

Noticia relacionada: Así Celebraron los Aficionados el Triunfo de la Selección de Bolivia Rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de Guadalupe informó que trasmitirán en vivo en una pantalla gigante el repechaje de Irak vs Bolivia en la Plaza Principal que se encuentra en el Centro del municipio. La cita es el martes 31 de marzo a partir de las 5:00 pm, previo al partido programado para las 9:00 de la noche en el Gigante de Acero.

Como parte de la previa, habrá comida, música actividades físicas para los asistentes y presentaciones de grupos culturales y artísticos como en el evento pasado, en la semifinal de Bolivia contra Surinam para clasificar al Mundial 2026. El acceso es gratuito y la invitación es para toda la familia.

Bolivia gana contra Surinam en repechaje rumbo al Mundial 2026

El pasado jueves 26 de marzo, la Selección de Bolivia salió victoriosa sobre la Selección de Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 que se jugó en el Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La afición de Bolivia celebró el triunfo de su Selección con cantos, gritos, baile y ondeando la bandera de su país en las salidas del Gigante de Acero. Fueron más de 5 mil kilómetros de distancia los que viajaron los bolivianos para ver jugar a su equipo de futbol en la ciudad de Monterrey, con la esperanza de ganar el pase a la final del repechaje contra Irak para el Mundial 2026.

Historias recomendadas:

SHH