La México-Querétaro Tendrá Ruta Alterna: Construcción de Nueva Carretera Inicia Este Año

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que la construcción de la ruta alterna de la Autopista México-Querétaro iniciará en noviembre de 2026 y terminará en abril de 2030.

El nuevo tramo, que irá del Arco Norte a San Juan del Río, Querétaro, permitirá reducir el recorrido en al menos 60 minutos, señaló Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT en la conferencia mañanera de este jueves.

La ruta alterna será más segura y eficiente, y desahogará la carretera federal 57, entre México y Querétaro. Además, fortalecerá la conectividad entre el centro, el Bajío y el norte del país.

La vía, que contará con 81 kilómetros, requiere una inversión de 26,862 millones de pesos, según datos de la SICT.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio un informe sobre el mejoramiento en las carreteras del país, con inversión en caminos prioritarios, puentes y distribuidores viales, autopistas y caminos artesanales.

En cuanto a la infraestructura en las autopistas, Esteva Medina señaló que la inversión por parte de la SICT será de 100,631 millones de pesos para la construcción de 802 kilómetros, entre 2025 y 2030.

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) invertirá 193,753 millones de pesos para 1,582 kilómetros.