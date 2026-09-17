Movilidad

La México-Querétaro Tendrá Ruta Alterna: Construcción de Nueva Carretera Inicia Este Año

Los trabajos de la obra de movilidad terminarán en abril de 2030

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICTJesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, en la conferencia mañanera del 17 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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¡Atención, conductores! Nueva ruta alterna México-Querétaro inicia en 2026 y promete ahorrar 60 minutos de viaje. Conoce más sobre esta obra que mejorará la conectividad nacional.

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