La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, refrendó su apoyo a la realización de los Premios Ariel que realiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, luego de que el cineasta mexicano Guillermo del Toro se ofreciera a cubrir el costo total de las estatuillas.

“En primer lugar, Guillermo del Toro es un genio y nadie me va a poner en contra de él y ni él a mí… para nosotros es importante que se lleven a cabo los Arieles; ellos tienen los mecanismos a través de las convocatorias del Imcine para acceder a los recursos… tienen el apoyo de la Secretaría de Cultura para poderlo hacer, los recintos, para poder contar con los recursos del Estado para llevar a cabo una ceremonia tan importante”, detalló Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

Durante su comparecencia en San Lázaro con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de Cultura resaltó el Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, el programa 12 semilleros creativos, los 259 largometrajes mexicanos creados el año pasado y la puesta en marcha del nuevo canal MX Nuestro Cine.

“2022 ha sido un año de cosecha abundante… después de la pandemia decidimos volver lo más pronto posible: 186 museos, 193 zonas arqueológicas, 38 escuelas… el avance del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura no paró en la pandemia… son 800 hectáreas que se unen a partir de Los Pinos y ha llegado ya a los 8 millones de visitantes… el patrimonio no es un artículo de lujo para adornar una casa… el patrimonio no se vende”, mencionó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

“En el PRI lamentamos que este gobierno de la 4T no exista política cultura sólida”, expuso Johana Montserrat Hernández, diputada del PRI.

La morenista Aleida Ruiz no tardó en defender los proyectos culturales, seguida por la secretaria de Cultura:

No se vale la politiquería barata, de venir a cuestionar cuando no se presentan a la Comisión… antes de la llegada de este gobierno se veía a la cultura como un sector incluso elitista… dejando fuera de estos apoyos a miles de expresiones comunitarias y locales… para instaurar esta nueva visión la Cámara de Diputados aprobó para 2023… un presupuesto de 15 mil 925 millones de pesos

“La Cuarta Sección de Chapultepec es uno de los espacios en donde se hará un realmente símbolo de justicia urbana, toda esa zona, la zona de Santa Fe... ese espacio ya estaba destinado a la especulación inmobiliaria, casi notificado y se recupera para el uso público”, finalizó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

Con información de Monica Garduño

