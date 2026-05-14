Pago del Bienestar de 3,300 Pesos: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran el 15 y 22 de Mayo 2026? Letras

Hombres y mujeres beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben este mes el depósito del tercer bimestre de su apoyo del Gobierno de México. Por lo que en N+ te aclaramos qué beneficiarios cobran 3,300 pesos el 15 y 22 de mayo, de acuerdo con el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar 2026.

Aunque no son los únicos derechohabientes de la Pensión que cobran este mes, también es turno de Adultos Mayores de 65 años y más, Mujeres de 60 a 64 años y Madres Trabajadoras.

Las fechas de pago se extienden hasta el próximo 27 de mayo, dado que avanzan en orden alfabético, según la inicial del primer apellido.

De hecho, en notas previas ya te hemos dado a conocer quiénes cobraron el miércoles 13 de mayo, martes 12, lunes 11 y así sucesivamente.

Pero, ojo, porque si recién te inscribiste a la Pensión para Personas con Discapacidad que da 3,300 pesos, ya te explicamos a partir de cuándo te entregarán tu Tarjeta del Bienestar para recibir tu dinero.

Video: Descartan Supuesto Trámite Obligatorio para Pago de Pensión Jubilados Pensionados 2026 IMSS Puebla

¿Qué hombres y mujeres cobran 3,300 pesos el 15 y 22 de mayo 2026?

Siguiendo el orden propuesto por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, tanto el viernes 15 como el 22 cobrará una sola letra por día de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad.

De modo que hombres y mujeres de 0 a 64 años recibirán su pago de la siguiente manera:

Viernes 15 será turno de la letra M.

será turno de la Viernes 22 cobran las personas cuyo apellido inicia con la letra R.

Pero, ojo, porque como ya te adelantamos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores cobrarán los 6,400 pesos correspondientes por el bimestre mayo-junio 2026.

Mientras que las derechohabientes de Mujeres con Bienestar cobrarán 3,100 pesos, y las Madres Trabajadoras 1,650 pesos, según las iniciales antes descritas.

¿Qué apellidos cobran Pensión Bienestar el 15 y 22 de Mayo 2026?

Viernes 15 de Mayo - Letra M

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Molina

Mora

Macías

Viernes 22 de Mayo - Letra R

Rodríguez

Ramírez

Reyes

Ruiz

Romero

Rivera

Ramos

Rojas

Ríos

Rosas

Rosales

Robles

Rangel

¿Cuándo entregan la Tarjeta Bienestar a nuevos beneficiarios de Pensión para Personas con Discapacidad?

La Secretaría del Bienestar informó que se enviará a las personas que hicieron su registro en marzo 2026 al apoyo de 3,300 pesos un mensaje de texto SMS, para informar el día, hora y lugar donde deben acudir por este documento.

La entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios se hará entre el 13 y 20 de mayo de 2026, por lo que si recibes esta notificación en tu celular, debes presentar la siguiente documentación.

Identificación oficial con fotografía (original y copia)

Comprobante del trámite

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

Historias Relacionadas