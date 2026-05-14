Pago del Bienestar de 3,300 Pesos: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran el 15 y 22 de Mayo 2026? Letras
N+ | Selene Alonzo Romero
Continúa el Calendario de Pagos de la Pensión, conoce quiénes cobrarán este viernes en su Tarjeta Bienestar
COMPARTE:
Hombres y mujeres beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben este mes el depósito del tercer bimestre de su apoyo del Gobierno de México. Por lo que en N+ te aclaramos qué beneficiarios cobran 3,300 pesos el 15 y 22 de mayo, de acuerdo con el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar 2026.
Aunque no son los únicos derechohabientes de la Pensión que cobran este mes, también es turno de Adultos Mayores de 65 años y más, Mujeres de 60 a 64 años y Madres Trabajadoras.
Las fechas de pago se extienden hasta el próximo 27 de mayo, dado que avanzan en orden alfabético, según la inicial del primer apellido.
De hecho, en notas previas ya te hemos dado a conocer quiénes cobraron el miércoles 13 de mayo, martes 12, lunes 11 y así sucesivamente.
Pero, ojo, porque si recién te inscribiste a la Pensión para Personas con Discapacidad que da 3,300 pesos, ya te explicamos a partir de cuándo te entregarán tu Tarjeta del Bienestar para recibir tu dinero.
¿Qué hombres y mujeres cobran 3,300 pesos el 15 y 22 de mayo 2026?
Siguiendo el orden propuesto por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, tanto el viernes 15 como el 22 cobrará una sola letra por día de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad.
De modo que hombres y mujeres de 0 a 64 años recibirán su pago de la siguiente manera:
- Viernes 15 será turno de la letra M.
- Viernes 22 cobran las personas cuyo apellido inicia con la letra R.
Pero, ojo, porque como ya te adelantamos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores cobrarán los 6,400 pesos correspondientes por el bimestre mayo-junio 2026.
Mientras que las derechohabientes de Mujeres con Bienestar cobrarán 3,100 pesos, y las Madres Trabajadoras 1,650 pesos, según las iniciales antes descritas.
¿Qué apellidos cobran Pensión Bienestar el 15 y 22 de Mayo 2026?
Viernes 15 de Mayo - Letra M
- Martínez
- Morales
- Mendoza
- Moreno
- Méndez
- Medina
- Márquez
- Mejía
- Maldonado
- Molina
- Mora
- Macías
Viernes 22 de Mayo - Letra R
- Rodríguez
- Ramírez
- Reyes
- Ruiz
- Romero
- Rivera
- Ramos
- Rojas
- Ríos
- Rosas
- Rosales
- Robles
- Rangel
¿Cuándo entregan la Tarjeta Bienestar a nuevos beneficiarios de Pensión para Personas con Discapacidad?
La Secretaría del Bienestar informó que se enviará a las personas que hicieron su registro en marzo 2026 al apoyo de 3,300 pesos un mensaje de texto SMS, para informar el día, hora y lugar donde deben acudir por este documento.
La entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios se hará entre el 13 y 20 de mayo de 2026, por lo que si recibes esta notificación en tu celular, debes presentar la siguiente documentación.
- Identificación oficial con fotografía (original y copia)
- Comprobante del trámite
Historias Relacionadas
- ¿Qué Pasa Si No Cobras Pensión Bienestar en Mayo-Junio 2026? Causas de Cancelación Inmediata
- ¿Quiénes y Cuándo Dejan de Recibir la Pensión Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años en 2026?
- Entrega de Tarjetas Bienestar de Pensión Discapacidad: Fechas y Cómo Checar Estatus en Mayo 2026