¿Cuál Es el Estado Más Frío de México? Estos Lugares Llegan a los -15 Grados y Caída de Nieve

El invierno se está viviendo al máximo con fuertes heladas en México, pero alguna vez te has preguntado cuál es el estado más frío de México, pues acá en N+ te contamos en qué lugares las bajas temperaturas han llegado a los -15 grados con caída de nieve en 2026.

Actualmente, el Frente Frío 28 está afectando el país provocando nevadas y fuertes lluvias en diferentes entidades, incluida la CDMX, donde también se ha presentado caída de granizo, motivo por el cual se han activado alertas por clima helado.

Por ello, las personas suelen preguntarse cuáles son los lugares más fríos en México que presentan nevadas durante la temporada de invierno, que abarca los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

Video. Frentes Fríos Serán Más Constantes en Esta Temporada Invernal

¿Cuáles son los estados más fríos en México?

Las entidades que registran las temperaturas más bajas en México son Chihuahua y Durango, las cuales actualmente han llegado a los -10 y -15 grados Celsius en sus zonas serranas debido al Frente Frío 28 y la masa de aire polar.

Noticia relacionada. ¿Hay Clases? A Esta Temperatura SEP Anuncia Suspensión de Escuelas

Sin embargo, éstas no son las temperaturas más bajas que se han registrado en estas entidades, ya que el año pasado la estación meteorológica de Cumbres de Majalca en Chihuahua reportó -23.1 grados Celsius el 11 de enero de 2025.

El pasado sábado 11 de enero se registraron -23.1 grados #Celsius en Cumbres de Majalca, #Chihuahua; hace casi 10 años que no se tenía un valor inferior a -20 grados. El récord histórico de #Temperatura mínima es de -30 grados y sucedió en Villa Ahumada, Chihuahua, el 11 de enero… pic.twitter.com/VfDTRtnJgM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2025

Cabe señalar que la última vez que la República Mexicana registró temperaturas mínimas por debajo de los -20 grados fue el 28 de diciembre de 2015 cuando el termómetro bajó a los -22 grados en la estación de Coneto de Comonfort en Durango.

Por otra parte, el récord histórico de frío de México se registró el 11 de enero de 1962 cuando la temperatura mínima que se registró fue de -30 grados Celsius y sucedió en Villa Ahumada, Chihuahua, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.

¿Dónde ha nevado en México en 2026?

En los últimos días se presentaron nevadas en algunos municipios del estado de Chihuahua debido a la masa de aire frío asociada al frente frío número 27, en combinación con la segunda tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). En estos lugares se registró la caída de nieve:

Aquiles Serdán.

Guachochi.

Balleza.

San Francisco del Oro.

Guadalupe y Calvo.

Santa Bárbara y Riva Palacio.

Noticia relacionada. ¿Cuántos Frentes Fríos Se Esperan en Enero 2026? SMN Prevé Menos que en Diciembre Pasado

Chihuahua y Durango han registrado más frío en México. Foto: CONAGUA

¿Cuál es el lugar más frío del mundo?

La Cresta de la Meseta Antártica Oriental es considerado el lugar más frío del mundo, pues se han registrado temperaturas de -93.2 grados Celsius, sin embargo este sitio no tiene población. De ahí que el lugar habitado con las temperaturas más bajas sea Oimiakón en Siberia, Rusia, donde han llegado hasta los -67.7 grados.

Historias recomendadas