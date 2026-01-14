Este miércoles, 14 de enero de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias y granizadas hoy en la capital del país.

Video: Clima Hoy en México del 14 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Continuarán las Lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que seguirá el frío, hoy habrá cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío, siendo muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, siendo cálido en el suroeste del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

La temperatura mínima para Toluca, Edomex, será de 2 a 4 °C y máxima de 17 a 19 °C.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 14 de Enero 2026: Entra Nuevo Frente Frío por el Norte del País.

¿Habrá lluvia y granizada hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevé después del mediodía el ambiente templado a cálido, con cielo nublado a medio nublado y lluvias ligeras dispersas.

La Conagua también señaló la probabilidad de lluvias ligeras en el Estado de México y la Ciudad de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizada.

Además, continuará el frío durante la madrugada del jueves, así como heladas en partes altas de la capital del país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

