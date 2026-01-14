Inicio Ciudad de México Frío en CDMX: Doble Alerta por Bajas Temperaturas y Heladas Mañana 15 de Enero 2026

Frío en CDMX: Doble Alerta por Bajas Temperaturas y Heladas Mañana 15 de Enero 2026

|

N+

-

Autoridades de la CDMX activaron una doble alerta por frío en varias alcaldías para mañana, 15 de enero de 2026

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Este miércoles, 14 de enero de 2025, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta por frío. Te decimos cuáles son las alcaldías con pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada de mañana jueves, 15 de enero.

Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Video: Clima Hoy en México del 14 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Continuarán las Lluvias

Noticia relacionada: ¿Frío, Lluvia y Granizada? Así Estará el Clima en la CDMX Hoy 14 de Enero de 2026

Alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas para mañana, 14 de enero de 2026, en las siguientes alcaldías:

  • Alerta naranja: : Tlalpan, por temperaturas de 1 a 3°C y heladas.
  • Alerta amarilla: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, por temperaturas de 4 a 6°C.

¡Toma precauciones! Porque continuará el frío durante la madrugada del jueves, así como heladas en partes altas de la capital del país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

 

Frío en México 2026
Inicio Ciudad de México Alerta frio heladas cdmx 15 de enero 2026 a cuantos grados estamos baja temperatura