Este miércoles, 14 de enero de 2025, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta por frío. Te decimos cuáles son las alcaldías con pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada de mañana jueves, 15 de enero.

Alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas para mañana, 14 de enero de 2026, en las siguientes alcaldías:

Alerta naranja: : Tlalpan, por temperaturas de 1 a 3°C y heladas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 15/01/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xfJIOGeUwt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 14, 2026

Alerta amarilla: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, por temperaturas de 4 a 6°C.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 15/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UuDebl0zmo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 14, 2026

¡Toma precauciones! Porque continuará el frío durante la madrugada del jueves, así como heladas en partes altas de la capital del país.

