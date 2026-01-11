¿Por Qué Hace Tanto Frio en México? Estos Tres Fenómenos Coinciden y Congelan el Clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene en alerta por el pronóstico de bajas temperaturas para iniciar la semana, lo que ha generado dudas entre la población de por qué hace tanto frío, por lo que en N+ te explicamos cuáles son los tres fenómenos que congelan al país desde este fin de semana.

De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México emitió un aviso especial por ambiente muy frío y heladas entre el 11 y 13 de enero de este año.

Y en algunos estados como Veracruz se han suspendido clases, mientras que en Oaxaca se alertó a la población por la entrada del Frente Frío.

Video: Frente Frío 27 Dejó Fuertes Vientos, Lluvias y Bajas Temperaturas en Veracruz

Frente Frío 27 y los fenómenos meteorológicos que congelan al país

De ahí que estos días de enero se hayan convertido en los más fríos de este invierno. De hecho, el SMN indicó que el Frente Frío 27 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y generará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Tabasco.

Aunque no es el único fenómeno meteorológico, a éste se suman la Masa de Aire Polar que propiciará ambiente frío a muy frío y el Evento del Norte que provoca rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

El SMN también advirtió sobre la formación de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano y propiciará ambiente gélido y vientos fuertes.

Por lo que tanto el frente frío 27 como la tormenta invernal ocasionarán tiempo severo en gran parte del país.

Evento del Norte

Una vez que conoces qué fenómenos provocan las temperaturas congelantes en gran parte del país, vale la pena conocer qué son específicamente y cuál es su origen.

Los eventos del Norte son fenómenos típicos de la temporada invernal y ocurre cuando las masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos se desplazan a México provocando descensos de temperatura y heladas en el norte y centro del país. Mientras que en zonas costeras además del viento fuerte, provocan oleaje elevado.

Masa de Aire Polar

Mientras que la masa de aire Polar es una gran extensión de aire frío y seco que se forma en las regiones polares y se caracteriza por bajas temperaturas y baja humedad. Por lo que es la responsable de bruscos descensos de temperatura y heladas que propician la caída de nieve o aguanieve.

Video: Lluvias y Frío Afectan Coahuila tras Paso del Frente Frío 27

¿Qué día de la semana hará más frío en CDMX?

Ahora que conoces por qué hay condiciones climatológicas congelantes en Ciudad de México, debes saber que la SGIRPC de Ciudad de México dio a conocer que será durante la madrugada del 12 de enero cuando se registre el descenso de temperatura más pronunciado en la capital del país.

Recomendaciones por Frío

Usar el 'método de la cebolla' para abrigarte en varias capas

Cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío

Aliméntate bien e ingiere frutas y verduras con vitamina C

Toma abundantes líquidos y bebidas calientes

Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones



Historias Recomendadas