Pronóstico del Tiempo Domingo 9 de Noviembre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este domingo 9 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 11 estados del país, debido al frente frío número 13, en interacción con la masa de aire ártica que cubrirá gran parte del territorio nacional, a excepción del noroeste y occidente.

Además, se espera que la vaguada polar y la corriente en chorro subtropical contribuyan a la generación de precipitaciones puntuales torrenciales en el noreste, oriente, centro, sureste y la península de Yucatán.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte).

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Puebla (región Sierra Norte).

Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Puebla (región Sierra Norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (regiones Sur y Mante), San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja), Puebla (región Sierra Nororiental), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (costa y sur).

Tamaulipas (regiones Sur y Mante), San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja), Puebla (región Sierra Nororiental), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (costa y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Querétaro (región Sierra Gorda) y Guerrero.

: Coahuila, Nuevo León, Querétaro (región Sierra Gorda) y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (sur), Zacatecas (sur), Querétaro, (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

con del domingo en zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México y Puebla. De 0 a 5 °C durante las primeras horas en las sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo despejado con bruma por la mañana. El ambiente será frío a muy frío, con posibles heladas en zonas altas de la región.

Por la tarde se pronostica ambiente templado y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Hacia la noche, incrementará el viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 a 50 km/h, se percibirá un descenso en las temperaturas y existe la probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y Estado de México.

Con información de Conagua

ASJ