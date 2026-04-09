Pronóstico del Tiempo VIERNES 10 de Abril de 2026: Habrá Viento, Bajas Temperaturas y Lluvias

Para este viernes 10 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

En contraste, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste) y Colima (este y sur).

Así como Michoacán (centro, oeste y sur), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).

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Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte), Veracruz (centro) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Zacatecas y Puebla.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

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Con información de Conagua

ICM