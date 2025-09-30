Pago de Pensiones ISSSTE 2025: ¿Cuándo Recibirán Jubilados Monto Extra al Depósito Mensual?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha confirmado, a unos días de comenzar octubre, que los jubilados y pensionados recibirán un extra a su regular pago de Pensiones ISSSTE 2025, pero ¿cuándo lo cobrarán? En N+ te decimos fechas y montos.

En notas previas te dimos a conocer las fechas exactas de pagos de la pensión en octubre 2025, así como si debes cambiar la credencial para recibir el pago y el trámite necesario.

Te recordamos que los requisitos para pensionarte en ISSSTE son:

Por Cesantía en Edad Avanzada: debes tener al menos 60 años de edad y haber cotizado durante 25 años.

Por Vejez: debes tener 65 años de edad y haber cotizado durante por lo menos 25 años.

Por Retiro Anticipado: deberás contar con una pensión vitalicia superior en más del 30% de la Pensión Garantizada (PG), una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia.

¿Cuánto es el pago de Pensiones ISSSTE 2025?

El pago mínimo de pensión del ISSSTE para 2025 es de $6,676.48 pesos mensuales, de acuerdo con el sitio del Gobierno de México; sin embargo, este monto se modifica de acuerdo con el régimen en el que las y los jubilados realizaron su retiro y la cantidad de aportaciones en su Afore.

No obstante, se confirma que habrá un pago extra en próximas semanas y se trata del depósito de la primera parte del aguinaldo.

El ISSSTE entrega a sus trabajadores el aguinaldo en dos partes. El pago se hace en meses diferentes.

Los pensionados tienen derecho a 40 días de aguinaldo. Se prevé que la segunda parte del beneficio se entregue los primeros días de enero 2026.

¿Cuándo cae el pago extra de Pensiones ISSSTE 2025?

La fecha de este depósito, así como los pagos mensuales de la pensión los marca el Calendario Oficial de Pagos 2025 para personas pensionadas y jubiladas afiliadas al Instituto.

De modo que el depósito de la primera parte del aguinaldo 2025 se hará durante la primera quincena de noviembre en la cuenta que el trabajador tiene registrada para el pago de su pensión.

El día 30 de octubre se hace el depósito de la mensualidad de la pensión ISSSTE correspondiente a noviembre. Mientras que el pago de la mensualidad de diciembre se realiza el 28 de noviembre, días después de que se deposita el aguinaldo.

