Después de 9 Años, Tres Consejeros del INE Concluyen Su Labor en el INE

Los consejeros del INE Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala se despidieron este jueves. El 4 de abril terminan su gestión de 9 años.

Con ello, inicia el proceso de renovación escalonada del Instituto, previo a la organización del proceso electoral 2027 y de la segunda parte de la elección judicial.

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Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE, habló sobre los siguientes pasos dentro del organismo electoral.

“El Instituto Nacional Electoral avanza y avanzará con paso firme a su siguiente fase, cumpliremos con los términos de nuestra renovación institucional, tal como lo mandata la Constitución y recibiremos la nueva conformación del Consejo Nacional, con la disposición absoluta de trabajar frente al futuro”.

Defender la autonomía del INE

Los tres consejeros salientes llamaron a sus sucesores a defender los derechos humanos, la visión de género y las decisiones colegiadas.

Dania Ravel dijo que “preservarlos es fundamental para garantizar la autonomía y la independencia de la institución”.

Por su parte, Jaime Rivera resaltó la necesidad de reforzar la autonomía de este órgano electoral. “Ha habido un asedio a la autonomía con el propósito de debilitar las capacidades de esta Institución, el INE ha resistido varias intentonas de debilitamiento, deberá seguir resistiendo”.

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Ninguno de los tres consejeros salientes recibirá liquidación, salvo su seguro de separación individualizada, hasta que se resuelva la investigación que mantiene en su contra el órgano de Control Interno del INE.

Esto porque en 2021 votaron a favor de detener el proceso de revocación de mandato presidencial y asegurar que no tenía el INE suficientes recursos para realizar la elección.

Claudia Zavala lamentó que por “una cuestión evidentemente política siga abierto un procedimiento administrativo a todas luces infundado, arbitrario y con visos de venganza, que busca sancionarnos a mí y a otros colegas por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales”.

Tiempos electorales

En medio de abrazos y aplausos de despedida, el consejero Arturo Castillo advirtió de un riesgo de afectar la equidad en la elección del próximo año, ahora que diversos partidos, dijo, realizan anuncios de procesos internos rumbo a 2027 cuando no es tiempo legal.

“Los partidos Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México han realizado asambleas, eventos y declaraciones públicas en los que anuncian la adopción de medidas, la generación de propuestas o el inminente inicio de procedimientos internos. Adelantar los tiempos para estos preparativos sí representa un riesgo de afectar en la contienda electoral y, por ende, la legitimidad de sus resultados. Quiero hacer un llamado enfático a los partidos políticos a sujetarse estrictamente y sin simulaciones a las reglas que ustedes mismos establecieron”.

Con un aplauso general concluyó la larga sesión de despedida de tres consejeros del INE.

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Con información de Carmen Jaimes

ICM