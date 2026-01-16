¿Dónde Está San Marcos, Guerrero y Por Qué Ha Temblado Tanto Ahí en Enero 2026? Ubicación

Se registró otro sismo en San Marcos, Guerrero, el cual alertó a diferentes entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), por lo que los mexicanos se preguntan dónde está este municipio y por qué sigue temblando tanto ahí en los últimos días de enero 2026.

El temblor de este viernes de magnitud 5 ha sido la réplica más fuerte del sismo ocurrido el pasado 2 de enero, que fue de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, de ahí que no se sintiera con tanta fuerza en lugares como la CDMX, el Estado de México y Morelos.

Sin embargo, a pesar de la baja percepción del sismo, las personas tienen la curiosidad de conocer la ubicación del municipio de San Marcos en Guerrero, así como las razones por las que se han registrado tantos temblores este mes.

Video. Sismo Magnitud 5.3 con Epicentro en San Marcos: ¿Cómo Se Sintió Temblor Hoy en Guerrero?

¿Dónde está San Marcos, Guerrero?

Este municipio se encuentra a 59 kilómetros al sureste de Acapulco, sobre el litoral de la costa del estado de Guerrero y forma parte de la región de la Costa Chica de dicha entidad. Sus coordenadas son 16°47′46″N 99°23′05″O.

Noticia relacionada. Sismo Afecta Economía de San Marcos, Guerrero; Destruye Hornos para Elaborar Pan Artesanal

La distancia entre San Marcos y la Ciudad de México es de 362 km, y para llegar en carro son casi cinco horas de viaje, mientras que en camión son casi siete horas de camino, ya que primero se necesita llegar a Acapulco y luego tomar otra ruta a dicha localidad.

¿Por qué está temblando tanto en San Marcos, Guerrero?

Después del sismo del 2 de enero de 2026, que fue de magnitud 6.5 y con epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos y una profundidad aproximada de 10 km, se han registrado más de 4 mil 657 réplicas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Noticia relacionada. Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado No Reportan Daños por Sismo en San Marcos, Guerrero

Esta alta actividad sísmica en el municipio se debe al reacomodo de la corteza terrestre después de una ruptura importante, además de que Guerrero se encuentra en la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, y los movimientos surgen porque la primera se está metiendo debajo de la segunda, en un "fenómeno que se conoce como subducción", según el SSN.

Video. Claudia Sheinbaum Reporta que No Hay Daños Tras Sismo de 5.2 en San Marcos, Guerrero

Pese a que la frecuencia de los temblores ha desatado conversaciones sobre una posible "Falla de San Marcos", hasta el momento no hay evidencia científica de que ésta exista como falla geológica nueva e independiente.

La realidad es que San Marcos se encuentra muy cerca de la Brecha de Guerrero que se extiende aproximadamente 150 km, desde Acapulco hasta Papanoa–Petatlán, por lo cual forma parte del mismo límite de placas tectónicas de Cocos y Norteamérica.

Historias recomendadas