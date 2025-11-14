Entrega de Vales de Despensa por 14,900 Pesos: ¿Quiénes Reciben en Diciembre 2025 este Apoyo?

Será un gran cierre de año para algunos trabajadores, ya que además de que cayó el pago de 40 días de aguinaldo, iniciará la entrega de vales de despensa de 14,900 pesos, y acá te decimos quiénes los recibirán en diciembre 2025.

Recientemente se confirmó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aguinaldo de 40 días para algunos trabajadores mexicanos y en notas previas te dijimos a partir de cuándo se pagaba y cuál era el monto mínimo que debían recibir estas personas.

Además de esta prestación que se otorga por Ley, algunos empleados recibirán un extra, pues se les dará una tarjeta de vales de despensa con un monto de 14,900 pesos, los cuales podrán utilizar para comprar alimentos y diferentes productos en los establecimientos autorizados.

¿Quiénes reciben los vales de despensa de 14 mil pesos?

Los vales de despensa, que son válidos por un monto de 14,900 pesos, se otorgan a todas las personas que sean servidoras públicas de las dependencias y entidades en activo, de acuerdo con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Los cupones que se dan a los trabajadores antes mencionados se otorgan además de la primera parte del aguinaldo de 40 días, con el objetivo de que las personas puedan solventar los gastos del cierre de año, por las fiestas decembrinas.

¿Cuándo empiezan a entregar vales de despensa de casi 15 mil pesos?

Una vez entregado el primer pago del aguinaldo 2025, los vales de despensa comenzarán a repartirse en el mes de diciembre 2025, por lo que los trabajadores deben estar pendientes de las indicaciones de las dependencias para recibir su apoyo.

De acuerdo con la FSTSE, la entrega de este apoyo de 14,900 pesos se hará en una sola exhibición, la cual puede ser mediante los clásicos cupones de papel o un monedero electrónico, los cuales podrán ser utilizados por los trabajadores en diferentes comercios para sus compras de fin de año.

