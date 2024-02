El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, acudió al Senado de la República, y durante la sesión solemne calificó como “brutal” la cifra diaria de feminicidios en México.

“Veo en sus pupitres, me alegro de que no es un tema político, sino que es totalmente transversal: “Nos faltan ellas”. Me imagino que tiene que ver con los feminicidios. Once mujeres todos los días asesinadas acá en México, ‘brutal’. No naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”, aseguró el mandatario de Chile ante senadores mexicanos.

Habló sobre las violaciones a los derechos humanos en América Latina e hizo referencia a que en México también se “ha sufrido de manera muy fuerte”.

“No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violen los derechos humanos. Y permítanme decírselos, porque acá no vengo a dictar cátedra, en nuestro país hace poco también sufrimos violaciones a los derechos humanos y sabemos que acá en México también lo han sufrido de manera muy fuerte”, enfatizó Boric Font.

Refirió que es necesario mirar siempre hacia a América Latina y mencionó lo importante de la educación en la región, a través del reforzamiento de las instituciones, desde tiempos de José Vasconcelos. Al respecto, advirtió que es fundamental impulsar las lenguas indígenas a efecto de rescatar las raíces de donde provenimos.

Manifestó su gratitud por la invitación al país, y habló de la visita de Beatriz Gutiérrez Muller y la titular de la Secretaría de Educación a Chile, para continuar con el intercambio de experiencias en materia educativa. Asimismo, resaltó las contribuciones de México en la influencia e intercambio cultural entre ambos países, así como la influencia de redes sociales y otros medios como alimentadores de la fusión de culturas.

"Derechos humanos en la región se deben proteger y garantizar"

Apuntó que los derechos humanos en la región se deben proteger y garantizar. Expresó su gratitud por las puertas abiertas que han encontrado chilenas y chilenos en México.

Aseguró que es necesario unificar a América Latina, para hacer frente a diversos retos que hoy por hoy, afectan a diversos países de la región y el mundo. Insistió en trabajar en conjunto e intercambiar ideas y experiencias. Consideró fundamental crear condiciones para una mejor distribución de la riqueza, a fin de erradicar la desigualdad en las sociedades y comunidades. Reconoció los avances de México en materia de pensiones universales, cuidados, igualdad sustantiva y salarial, entre otros.

Gabriel Boric Font habló de las problemáticas que se dan en la región, como la crisis migratoria y violación a derechos, por lo que es fundamental no mostrar insensibilidad y, por el contrario, es necesario resolver dicha situación. Asimismo, expresó que es necesario dar solución a la crisis climática, a la violencia de género, problemáticas que se han acrecentado en los últimos años. Retomó la importancia de las relaciones entre Chile y México, a efecto de fortalecer a las instituciones democráticas y a los canales diplomáticos.

Boric recibió llaves de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó este jueves las llaves de la ciudad al presidente chileno.



"Le pido que acepte para usted, para su pueblo, ser huésped distinguido de la Ciudad de México y las llaves de la Ciudad de México como constatación y refrendo de la hermandad que nos ha unido siempre, bienvenido", dijo en el evento la mandataria capitalina.



La Jefa de Gobierno afirmó que a los pueblos de Chile y México los une una relación de “hermandad” al ser pueblos que “aprenden juntos”.



Sheinbaum destacó el pensamiento libertario del presidente chileno Salvador Allende (1970-1973) que impregnó a toda América del Sur.



Asimismo, recordó el éxodo de los chilenos a México tras “la barbarie” del golpe de Estado a Allende y en particular destacó que miles de chilenos fueron recibidos por el pueblo de la Ciudad de México.

Aseguró que por ello “nos hermana” la independencia de la colonia española desde hace muchos años, “pero más recientemente nos hermana el vínculo establecido con esa migración que enriqueció nuestra ciudad”.



Señaló que muchas generaciones crecieron escuchando a artistas de la talla de Violeta Parra y Víctor Jara, entre otros, y que se ha construido la historia moderna “enarbolando un discurso entre la represión, la libertad, la democracia, la justicia”.

Finalmente, aseguró que existen muchas coincidencias entre los gobiernos de México y Chile, entre ellas el respeto a los derechos humanos, la lucha por los derechos de las mujeres y por la justicia social.



Por su parte, Boric agradeció la distinción, aunque aseguró sentir “grande” el reconocimiento.



“Personalmente siento que me quedan grandes (las distinciones) empezando en la primera etapa de nuestra transformación en Chile, pero que las recibo con honor como un homenaje al pueblo que represento”, puntualizó.



Las llaves de la ciudad son un reconocimiento honorífico otorgado por la administración capitalina y se da a personalidades importantes como mandatarios o celebridades.

