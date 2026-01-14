¿Hasta Cuándo Tengo para Registrar mi Línea Telefónica? Último Día para Vincular Número Celular

Desde hace unos días inició el registro de celulares 2026 en México y para todas las personas que preguntan hasta cuándo tengo para registrar mi línea telefónica, acá te decimos cuál es el último día para vincular tu número Telcel, Bait, AT&T y Movistar en el padrón de telefonía móvil, antes de que te suspendan el servicio.

Después de que diera inicio el registro de números celulares en México, en una nota ya te dijimos cómo vincular tu línea Telcel, AT&T, Bait y Movistar con tu CURP y la forma en que puedes saber si tu número celular ya esta registrado en el padrón de telefonía móvil.

¿Hasta cuándo tengo para registrar mi línea telefónica?

La gente puede registrar la línea de su celular a más tardar el 30 de junio 2026, que es el último día para hacer el trámite. Hasta entonces los usuarios pueden acudir de forma presencial a un centro de atención a clientes para vincular una o hasta 10 líneas telefónicas.

Una vez cumplida la fecha límite, las personas que no hayan hecho el registro de su celular no formarán parte del padrón de telefonía móvil y su línea será suspendida. Por ende, lo único que podrán hacer será realizar llamadas a servicios de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Cómo registrar mi número en línea?

Todas las personas que quieran hacer el registro de su número Telcel, Bait, AT&T o Movistar deben entrar a los siguientes links y seguir todo los pasos que se les indiquen:

Para registrar tu línea telefónica en los enlaces proporcionados deberás contar con una identificación oficial con fotografía, que pueden ser alguno de los siguientes documentos vigentes, los cuales deberás capturar con la cámara de tu celular:

Credencial para votar (INE). Pasaporte. Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica). En caso de ser extranjero, deberás presentar únicamente tu pasaporte vigente.

Debido a que el registro de líneas Telcel, Bait, AT&T y Movistar se puede hacer hasta el próximo 30 de junio 2026, los usuarios deben tener en cuanto que la vinculación de números celulares se hace para eliminar el anonimato de este servicio y que así se evite cometer delitos como fraude y extorsión.

