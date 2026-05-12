¿SEP Suspende Clases Hoy 12 de Mayo 2026 tras Lluvias en CDMX? Esto Informan Autoridades

Las intensas lluvias de ayer provocaron desbordamientos de ríos e inundaciones, por lo que llevar a los niños a la escuela es una labor complicada este martes, de ahí que los padres de familia se preguntan si hay clases hoy 12 de mayo 2026 o si la SEP suspendió las actividades escolares para este día.

Las fuertes lluvias que se registraron este lunes generaron el desbordamiento del río Hondo, a la altura del vaso regulador El Cristo, en el municipio de Naucalpan, y los límites con la alcaldía Azcapotzalco. Además de que hubo afectaciones en Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Por ello, existe confusión sobre si la SEP suspenderá las clases este martes para que las familias que sufrieron daños por las inundaciones no se preocupen en llevar a sus hijos a la escuela y continúen con las labores de limpieza en sus casas.

Video. Inundadas y Llenas de Lodo: Así Quedaron las Viviendas Afectadas por las Lluvias en Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco

¿Hay clases hoy 12 de mayo 2026?

La Alcaldía Azcapotzalco informó que propusieron a la Autoridad Educativa Federal que la asistencia a clases este martes sea opcional en educación básica y nivel medio superior debido a las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias en CDMX.

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Es importante señalar que esta medida solamente aplica en las zonas afectadas de dicha demarcación que son Ampliación San Pedro 1 y 2 y San Pedro Pueblo, de acuerdo con la información de la alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz.

De esta manera, en otras alcaldías de la CDMX las clases se mantienen sin modificaciones para este martes 12 de mayo, por lo que los estudiantes deben acudir a sus planteles o de lo contrario se les pondrá falta.

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Lista de escuelas sin clases hoy 12 de mayo 2026

La alcaldesa de Azcapotzalco Nancy Núñez Reséndiz también señaló que algunas primarias y secundarias de las zonas afectadas decidieron suspender clases este 12 de mayo priorizando la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes.

En un recorrido, N+ pudo confirmar que las siguientes escuelas no tendrán clases este 12 de mayo de 2026:

Secundaria 174 Amador Nervo.

Conalep 161.

Jardín de niños Gabriela Brimmer.

⚠️ COMUNICADO IMPORTANTE ⚠️



Derivado de las lluvias registradas esta tarde y noche en la demarcación y ante el desbordamiento del Río de los Remedios en Naucalpan, la Alcaldía Azcapotzalco informa lo siguiente:



Estamos en comunicación con la Autoridad Educativa Federal para… — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) May 12, 2026

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