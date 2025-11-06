Nicole, de apenas 12 años de edad, fue víctima de bullying en una secundaria de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX); sus compañeras la golpearon al grado de que tuvo que ser hospitalizada y ahora incluso será cambiada de escuela.

Hoy, 6 de noviembre de 2025, la menor narró en entrevista exclusiva con Despierta de N+ el acoso verbal y físico que sufrió, pero además envió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí te contamos cuál fue su petición a la mandataria nacional.

Los datos clave del caso Nicole

El 13 de octubre de 2025, Nicole fue golpeada por compañeras de la secundaria 324 Alfonso Caso, en Tláhuac.

de la secundaria 324 Alfonso Caso, en Tláhuac. Sufrió una primera agresión en el área de baños.

en el área de baños. Pero después, antes de salir del plantel, también fue agredida por familiares de las niñas que la golpearon.

Nicole tuvo que ser hospitalizada casi una semana por múltiples contusiones y sangrado intestinal.

casi una semana por Su mamá narró que la niña sufrió violencia desde 20 días antes, pero los directivos del plantel no le hicieron caso.

desde 20 días antes, pero los directivos del plantel no le hicieron caso. Después de denunciar los hechos, la familia dio a conocer que recibió amenazas de muerte.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México, en 2024 aumentaron 205% los reportes de bullying en comparación con 2019.

Y 45 de cada cien casos fueron precisamente en secundarias, seguido de las primarias con 27, nivel medio superior con 17 y hasta en preescolar con el 6%. El 55% de las víctimas son niñas y adolescentes como Nicole.

Noticia relacionada: Mi Hija Fue Amenazada con un Cúter por los Padres de una de sus Agresoras, Acusa Mamá de Nicole.

Video: ‘No Entiendo Por Qué me Tenían Tanto Odio’: Nicole Narra en Exclusiva Bullying que Sufrió

Nicole manda mensaje a Sheinbaum

En el estudio de Despierta, Nicole envió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien pidió su ayuda para hacer justicia.

Y es que la menor de edad comentó que la violentaron, golpearon y hasta querían matar.

“Me gustaría mandarle el mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum (…) Porque hace unos días a la presidenta la violentaron, la tocaron. Y si para ella fue duro y le molestó, sé que ella se pondría en mi lugar y me entendería que a mí también me violentaron y fue horrible, me golpearon y me querían matar, entonces me gustaría pedirle su apoyo para que se me haga justicia y me puedan apoyar”.

“No entiendo por qué me tenían tanto odio”

En entrevista con Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, Nicole dijo tener miedo porque la amenazaron.

Al narrar el bullying que sufrió, dijo que sus propias compañeras de escuela fueron quienes la agredieron, verbal y físicamente.

Eran mis compañeras de la escuela, pero no entiendo por qué me tenían tanto odio. Siempre me decían que me veía fea, me insultaban por mi aspecto físico, que por si los zapatos, por el uniforme nuevo, por el pelo, por si iba peinada, por si aseada. Por todo me molestaban.

La menor de edad dijo que la agresión comenzó desde quinto de primaria y se extendió hasta segundo se secundaria, es decir, que fue víctima del acoso escolar por más de cuatro años.

También presente en el estudio de Despierta, Angélica, la mamá de Nicole, contó que desde noviembre de 2023 la niña fue agredida, que le aventaban cosas o se mofaban de su aspecto físico y de las prendas de vestir que usaba.

En ese entonces contó que la directora sí tomó cartas en el asunto y cesó el bullying por un tiempo. Pero ahora resurgieron las agresiones y los docentes y directivos no hicieron nada.

Incluso contó que desde que Nicole le comentó que era agredida, empezó a gestionar el cambio de escuela, pero no se lo daban.

Noticia relacionada: Caso Nicole: Compañeras Golpean a Menor Por Usar Tenis "Piratas", en Secundaria 324 de Tláhuac.

Video: Familia de Estudiante Golpeada en Secundaria Recibe Amenazas Luego de Denunciar Caso Nicole

Denuncia ante autoridades

La menor de edad contó que los docentes le decían que iban a ver qué podían hacer, “pero no hacían nada”.

Incluso venían el maltrato pero mejor se salían o le decían “cálmate”; “no tenían autoridad suficiente”, contó.

Por su parte, el abogado Eduardo Llanos refirió que en este caso hay un sinnúmero de delitos, incluido el de tentativa de homicidio, en donde “el director es directamente responsable porque sacó a la niña ensangrentada a punto de morir a la calle”, dijo.

“Sí, me sacaron a la calle (…) Me dejaron en la banqueta, me lastimaron dentro de la escuela. Me enseñaron un cúter con el que me amenazaron de muerte”, contó Nicole y dijo que la sacaron los directivos.

Llanos enfatizó que hay muchas omisiones del director, subdirectora y docentes, a quienes señaló de cómplices.

Según la narración de la mamá de Nicole, cuando otra de sus hijas acudió a la escuela a recoger a la niña vio cómo unas señoras la estaban azotando contra el piso mientras ella gritaba.

La señora añadió que en los videos de los hechos, se pudo incluso escuchar a varios niños que le dijeron a la agresora “azótale la cabeza, no la sueltes, mátala”.

Ante este caso, Nicole comentó que lo que busca es que se haga justicia y que los agresores obtengan la sanción correspondiente.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb