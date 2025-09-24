México Envía Nota Diplomática a EUA por Muerte de Migrante: Pide Investigar Violación a Derechos

El Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para pedir que se realicen todas las investigaciones sobre la muerte de un mexicano en un hospital estadounidense, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 24 de septiembre de 2025.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional también solicitó que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos, se apliquen las respectivas sanciones.

Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos, en un hospital, presuntamente producto de una detención; ayer se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se hagan todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada.

Muere migrante bajo custodia del ICE

La presidenta hizo referencia al caso de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años de edad, quien fue detenido el 17 de agosto y trasladado a un centro de procesamiento en Los Ángeles, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El hombre fue hospitalizado el 21 de septiembre y se le programó una cirugía, pero horas más tarde murió por complicaciones; la causa sigue bajo investigación.

En 2012, el mexicano había recibido la Acción para los Llegados en la Infancia (DACA), pero su renovación fue rechazada en 2016.

Nota diplomática por caso Silverio Villegas

Por otra parte, Sheinbaum Pardo indicó que también se envió una nota diplomática por la muerte de Silverio Villegas, quien fue abatido en Chicago por agentes migratorios.

Enviamos nota diplomática igual para que la investigación se lleva hasta sus últimas consecuencias y estamos apoyando a la familia.

La mandataria nacional indicó que el gobierno de México apoya en todos los casos, a solicitud de las víctimas, y posteriormente se envía la nota diplomática.

“Y públicamente siempre manifestar nuestro desacuerdo”, dijo la presidenta de México, quien dijo que la visión de su administración es que incluso la situación actual va a afectar la economía de Estados Unidos.

Nosotros no estamos de acuerdo con criminalizar la migración, y menos a quien llega a Estados Unidos buscando una mejor vida para poder ayudar a sus familias (…) No estamos de acuerdo con esta forma de trato ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que provocan miedo y zozobra en mexicanas y mexicanos que viven allá.

Agregó además de las notas diplomáticas, también se ha expresado su opinión al respecto durante las reuniones con funcionarios de Estados Unidos.

