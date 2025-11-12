Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 Años: ¿Quiénes Faltan por Cobrar 3,200 Pesos en Noviembre?
Si estás a la espera de tu pago del Bienestar, checa qué mujeres de 30 a 64 años podrán cobrar los próximos días de noviembre 2025
Los pagos de la pensión para mujeres de 30 a 64 años se realizarán prácticamente todo el mes de noviembre 2025, y en caso de que todavía no recibas tu apoyo del Bienestar, acá te traemos la lista de apellidos que faltan por cobrar para que sepas cuándo cae tu depósito de 3,200 pesos.
A inicios del mes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de noviembre-diciembre 2025, con el cual se deposita a adultos mayores, mujeres de 63 y 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras en orden alfabético.
Por ello, para que ningún beneficiario se quede con la duda sobre cuándo pagan la Pensión Bienestar, en notas previas te decimos en qué letra va la última dispersión del año y quiénes cobran los miércoles 12 y 19 de noviembre 2025.
¿Qué mujeres de 30 a 64 años faltan de Pensión Bienestar Noviembre 2025?
Las beneficiarias de 30 a 64 años que faltan por cobrar su apoyo en noviembre 2025 son aquellas que están incorporadas a la Pensión Bienestar de Discapacidad que ya cuentan con su tarjeta en la cual se les deposita la ayuda y cuyo primer apellido inicia con las letras que van de la L a la Z.
La pensión para mujeres de 30 a 64 años paga 3,200 pesos bimestrales y solo se otorga en los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Los estados que no otorgan la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, ya que en estas entidades el límite de edad es hasta los 29 años.
Apellidos de mujeres de 30 a 64 años que cobrarán Pensión Bienestar
Debido a que aún faltan 10 días de pagos de la Pensión Bienestar, casi la mitad de las mujeres de 30 a 64 años faltan por cobrar. Así se realizarán los depósitos de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias:
- Letra L: Jueves 13 de noviembre 2025.
- Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.
- Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025.
- Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025.
- Letra R: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.
- Letra S: Martes 25 de noviembre 2025.
- Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre 2025.
- Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.
De esta manera, los apellidos más populares que inician con las letras antes mencionadas, que recibirán el pago de la pensión mujeres de 30 a 64 años son los siguientes:
- López
- Luna
- León
- Lozano
- Lara
- Martínez
- Morales
- Méndez
- Mendoza
- Muñoz
- Navarro
- Núñez
- Nieto
- Neri
- Nájera
- Ortega
- Ortiz
- Olivares
- Orozco
- Ojeda
- Pérez
- Pacheco
- Peña
- Padilla
- Pineda
- Quintana
- Quiroz
- Quezada
- Quintero
- Quiñones
- Ramírez
- Rodríguez
- Rojas
- Rivera
- Reyes
- Sánchez
- Sandoval
- Soto
- Serrano
- Salazar
- Torres
- Treviño
- Téllez
- Tapia
- Ulloa
- Uribe
- Ugalde
- Ureña
- Urias
- Vargas
- Valdez
- Vázquez
- Vega
- Villanueva
- Waldorf
- Weiss
- Wilches
- Wilson
- Xochitl
- Xicoténcatl
- Yáñez
- Ybarra
- Yépez
- Zamora
- Zavala
- Zúñiga
- Zaragoza
- Zambrano
