Chilapa Tendrá Presencia Federal Permanente, Señala Claudia Sheinbaum ante Conflicto

Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Chilapa, Guerrero, tendrá presencia federal permanente ante conflicto que ha provocado que alrededor de 96 personas sea desplazadas por la presencia de dos grupos criminales: 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que en Chilapa "hay una problemática específica, sí hay grupos delictivos y hay organizaciones sociales y guardias comunitarias" por lo que "el objetivo no es que solo sea en este momento y luego retirarse, sino que se queden ahí tanto el Gobierno Federal como el de Guerrero”, destacó.

Indicó que el primer objetivo es pacificar mediante el diálogo y si hay un asunto criminal ese lleva su propia vía.

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Liberan bloqueos en Chilapa

La titular del Ejecutivo Federa refirió que desde ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y otros funcionarios federales se trasladaron a Guerrero para atender la situación e indicó que hoy se trasladarán a las comunidades.

Aseguró que, mediante el diálogo, dese ayer se liberaron los tres bloqueos que había y “se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional (GN), de la DEFENSA, con la coordinadora nacional de víctimas, también un grupo de la Secretaría de Gobierno de Guerrero”.

Indicó que también se llevó alimentación y otros insumos y los heridos se trasladaron a los hospitales, y que “todos están bien”.

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Con información de N+

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