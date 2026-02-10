Senado Perfila Aprobar en Comisiones la Jornada Semanal de 40 Horas.

El Senado prevé que este martes 10 de febrero se apruebe en comisiones y se dé la primera lectura al dictamen de reforma constitucional para establecer como obligatorias jornadas laborales de 40 horas a la semana.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, acudirá al arranque del dictamen en comisiones para responder a las dudas que tengan los legisladores de la Cámara alta.

Y es que los coordinadores de oposición acusaron que se trata de una "tomadura de pelo", porque no se precisa que las jornadas laborales serán de 40 horas con dos días de descanso.

Exigen además que la reforma entre en vigor inmediatamente y no de forma gradual hasta 2030, como se plantea en la iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acusan trampa y amagan voto en contra

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, dijo que se podría afectar a los trabajadores.

"Que no hagan la trampa de aumentar las horas extras al mismo tiempo que disminuyen la jornada, porque es una tomadura de pelo en perjuicio de los trabajadores", expresó.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, amagó con votar en contra.

Nosotros vamos a votar a favor de las 40 horas y dos días de descanso, y mañana daremos el debate en comisiones

Mientras que Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que se pugnará por dos días de descanso.

Que tengan dos días de descanso las y los trabajadores de este país. Si no es así, será una reforma incompleta, nos parece una tomadura de pelo

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, les respondió en conferencia por separado y dijo que se trata de una reforma histórica.

"¿Si la jornada laboral es una tomadura de pelo? Yo creo que es un acto histórico. Solamente hay dos países en el continente americano que tienen jornada laboral de 40 horas, y esos son Ecuador y Chile", indicó.

Se ha querido distorsionar, no con fines laborales, sino con fines políticos. Y eso lleva un costo siempre. Igual lo hicieron cuando votaron en contra de los programas sociales

Se prevé que el miércoles 11 de febrero esta reforma sea sometida a votación en el pleno del Senado.

