¿Qué Pasó con el Bloqueo de Carreteras Hoy? Agricultores Explican a Detalle la Situación

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) explicaron qué pasó con los bloqueo de carreteras hoy, 18 de diciembre de 2025.

Baltazar Valdés, representante del FNRCM, indicó que tuvieron un gran avance en las reuniones de ayer con autoridades federales, aunque no lograron alcanzar los precios de garantía.

No hemos alcanzado los precios de garantía, como era la expectativa, pero es un gran avance, porque mantenemos el diálogo y en la producción que se tiene ya sea en bodega o cosechando estamos asegurando que esta producción quedará a salvo y los productores alcanzaran un ingreso mínimo y quedan todavía con la producción en propiedad.

Al respecto, Eraclio “Yako” Rodríguez, líder del FNRCM, aseguró que se obtuvieron avances, tal como sucedió con la Ley de Aguas Nacionales, donde el Frente logró la incorporación de algunos artículos en su totalidad, como el transitorios 5 y 6, así como algunas modificaciones en los artículos 37 BIS, que se refiere a las concesiones del agua.

Logramos algunas modificaciones importantes: Se mantienen las concesiones en manos de nuestras familias”

Indicó que no se alcanzó un acuerdo de precios de garantías, pero sí tuvieron una alternativa a través de algunos instrumentos financieros, que normalmente se utilizan, entre ellos la pignoración. Además de que el gobierno absorberá los costos.

La pignoración, que es un crédito, y quien va a prestar el dinero, va a cobrar intereses y donde los almacenes generales de depósito cobran también por el almacenamiento de granos. Lo interesante es que los costos no se van a relajar al productor sino los va a absorber el Estado mexicano, puede ser el Gobierno Federal o en conjunto con los estatales, de tal manera que los granos tendrán una vigencia de 6 meses más para poderlos vender.

Explicó que aceptaron el acuerdo porque tienen compromiso por pagar durante diciembre y enero, como son tiendas, créditos, gastos, y que el proceso de pignoración permitirá que tengan los recursos económicos para salir de compromisos, sin perder la propiedad de las cosechas.

¿Habrá bloqueos carreteros hoy?

Eraclio “Yako” Rodríguez, líder del FNRCM, informó que, por hoy no habrá bloqueos carreteros, ya que se posponen para mantener diálogo con el gobierno y seguir construyendo acuerdos.

Ese tema se pospone (los bloqueos), se asume esa parte por ahora, hicimos un compromiso de ir en el diálogo hasta donde aguantemos para construir más acuerdos.

Aseguró que ayer fue un día muy productivo, donde se construyeron acuerdos en seguridad con transportistas y con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que no habrá bloqueos en lo que resta del año.

De esta manera podemos dar por concluida la gestión (del bloqueo) en lo que resta del año, a reserva de trabajar hoy y mañana en montos y lugares de almacenamiento que se tienen que hacer, pero de manera técnica, no del acuerdo.

El líder del Frente dijo que ganaron una buena parte de la batalla, “no la hemos concluido, pero vamos con todo, adelante”.

