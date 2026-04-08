Sheinbaum Habla sobre Tramo 5 Sur del Tren Maya y Aclara si Hay Problemas con la Obra

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 8 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tramo 5 sur del Tren Maya y aclaró si hay problemas con la obra.

La mandataria explicó que las estructuras señaladas no corresponden a trabajos recientes, sino a elementos construidos desde el inicio del proyecto. En ese sentido, indicó que desde su desarrollo se contemplaron criterios de seguridad estructural.

"No son obras nuevas, son obras desde que se hizo el tren. En su momento se garantizó la seguridad estructural", especificó.

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Esto paso en el tramo 5 sur del Tren Maya

No obstante, señaló que solicitó una evaluación puntual para reforzar la certeza técnica. Para ello, pidió la intervención del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el fin de que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se lleve a cabo un análisis especializado sobre este tramo en particular.

Cabe señalar que el tramo 5 sur del Tren Maya ha sido uno de los segmentos más observados del proyecto debido a su ubicación en zonas ambientales sensibles del sureste mexicano.

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