¿Mañana Hay Clases? Estos Estados Vuelven a la Escuela Este Martes 13 de Enero 2026

Debido al pronóstico de bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional, la autoridad educativa en algunos estados determinó suspender clases este lunes, pese a que el calendario oficial de la SEP marcaba el regreso a las aulas por las vacaciones decembrinas. Por ello, hay una duda en crecimiento: ¿hay clases mañana? Conoce aquí la lista de estados y municipios que vuelven a las aulas este martes 13 de enero 2026.

Como te dimos a conocer previamente, por la segunda tormenta invernal, se pronosticaron nevadas en algunos estados, mientras que en entidades más puntuales, como la Ciudad de México, se emitieron alertas por frío.

Video: Regresan a Clases Más de 23 Millones de Alumnos, ¿Cómo Iniciaron la Primera Jornada del 2026?

¿Hay clases mañana 13 de enero 2026?

De acuerdo con el calendario SEP, este martes 13 de enero 2026 sí hay actividades escolares en los planteles a nivel nacional y hasta el momento no se han suspendido labores a nivel federal, ni regional.

Luego de la suspensión de clases en estados en específico para este lunes, dichas localidades vuelven a las aulas este martes, pues no se ha anunciado el aplazamiento nuevamente en dichas entidades ni en otras más.

Cabe recordar que para la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, y ocasionará lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. Por su parte, la segunda tormenta invernal de la temporada, mantendrá ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes en el norte de México; así como lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas; además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Video: "Es Mucho Frío para los Niños": Así Fue el Regreso a Clases en La Magdalena Contreras, CDMX

¿Cuáles son los estados que vuelven a clases mañana?

Sinaloa

Veracruz

Hidalgo

Los municipios que vuelven a clases son:

Veracruz

Acayucan

Agua Dulce

Ángel R. Cabada

Catemaco

Chinameca

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Hueyapan de Ocampo

Ixhuatlán del Sureste

Jáltipan

Las Choapas

Lerdo de Tejada

Mecayapan

Minatitlán

Moloacán

Nanchital

Oluta

Oteapan

Pajapan

Saltabarranca

San Andrés Tuxtla

Santiago Tuxtla

Soconusco

Soteapan

Tatahuicapan de Juárez

Zaragoza

Sinaloa:

Culiacán

Sinaloa Municipio

Badiraguato

Angostura

Salvador Alvarado

Mocorito

Navolato

Cosalá

