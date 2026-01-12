¿Mañana Hay Clases? Estos Estados Vuelven a la Escuela Este Martes 13 de Enero 2026
Daniel Zainos N+
Tras el impacto de la segunda tormenta invernal y el frente frío 27, estados de la República anunciaron la suspensión de clases tras las vacaciones decembrinas
COMPARTE:
Debido al pronóstico de bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional, la autoridad educativa en algunos estados determinó suspender clases este lunes, pese a que el calendario oficial de la SEP marcaba el regreso a las aulas por las vacaciones decembrinas. Por ello, hay una duda en crecimiento: ¿hay clases mañana? Conoce aquí la lista de estados y municipios que vuelven a las aulas este martes 13 de enero 2026.
Como te dimos a conocer previamente, por la segunda tormenta invernal, se pronosticaron nevadas en algunos estados, mientras que en entidades más puntuales, como la Ciudad de México, se emitieron alertas por frío.
¿Hay clases mañana 13 de enero 2026?
De acuerdo con el calendario SEP, este martes 13 de enero 2026 sí hay actividades escolares en los planteles a nivel nacional y hasta el momento no se han suspendido labores a nivel federal, ni regional.
Luego de la suspensión de clases en estados en específico para este lunes, dichas localidades vuelven a las aulas este martes, pues no se ha anunciado el aplazamiento nuevamente en dichas entidades ni en otras más.
Cabe recordar que para la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, y ocasionará lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. Por su parte, la segunda tormenta invernal de la temporada, mantendrá ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes en el norte de México; así como lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.
A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas; además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
¿Cuáles son los estados que vuelven a clases mañana?
- Sinaloa
- Veracruz
- Hidalgo
Los municipios que vuelven a clases son:
Veracruz
- Acayucan
- Agua Dulce
- Ángel R. Cabada
- Catemaco
- Chinameca
- Coatzacoalcos
- Cosoleacaque
- Hueyapan de Ocampo
- Ixhuatlán del Sureste
- Jáltipan
- Las Choapas
- Lerdo de Tejada
- Mecayapan
- Minatitlán
- Moloacán
- Nanchital
- Oluta
- Oteapan
- Pajapan
- Saltabarranca
- San Andrés Tuxtla
- Santiago Tuxtla
- Soconusco
- Soteapan
- Tatahuicapan de Juárez
- Zaragoza
Sinaloa:
- Culiacán
- Sinaloa Municipio
- Badiraguato
- Angostura
- Salvador Alvarado
- Mocorito
- Navolato
- Cosalá
Historias recomendadas:
- Calendario SEP: ¿Cuándo Son las Próximas Vacaciones en 2026 en México y Cuántas Semanas Faltan?
- Calendario SEP 2026: Estos Son los Cerca de 30 Días de Suspensión de Clases Desde Enero
- Frente Frío Número 27: ¿Qué Afectaciones Ha Dejado en el Estado de Veracruz?
DMZ