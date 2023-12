Reuniones Virtuales: Inseguridad Modifica Diversión de Jóvenes en Guanajuato

La inseguridad y la violencia que viven los jóvenes en diferentes zonas de Guanajuato ha provocado que cambien sus formas y horarios para divertirse.

Alfredo, estudiante de 23 años, explica:

Sinceramente, se me quitan por completo las ganas de salir a divertirme, soy joven, me encantan las fiestas, ya mejor me quedó en mi casa