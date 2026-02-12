Agresión a Marinos en Sinaloa, por parte de Grupo con Operación Cerca de Mazatlán: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este jueves 12 de febrero de 2026 sobre el operativo que se registró ayer en la comunidad de El Limoncito, sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, que dejó saldo de nueve detenidos y un agresor muerto.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria fue cuestionada si la acción de seguridad por aire y tierra tenía como finalidad la captura del algún capo del narcotráfico.

“Fueron atacados, la Secretaría de Marina, elementos de la Secretaría de Marina, y ahí hubo una respuesta y hubo las detenciones”, aclaró.

Grupo delictivo

Sobre los agresores de los marinos, que fueron detenidos en posesión de equipo táctico y armamento, comentó que formaban parte de “un grupo delictivo que operaba ahí cerca de la zona de Mazatlán”.

Ayer, los elementos de la Marina fueron agredidos a balazos cuando realizaban recorridos de vigilancia en El Limoncito, según indicaron las dependencias de seguridad en un comunicado.

“Al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos del uso de la fuerza, controlaron la situación y detuvieron a nueve personas. En el sitio, uno de los agresores perdió la vida”, indicaron.

Aseguran armamento

En el sitio, las fuerzas armadas aseguraron lo siguiente:

Armas de alto calibre.

Cartuchos.

Un lanzagranadas.

Ocho granadas.

89 artefactos explosivos.

Vehículos.

Equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

