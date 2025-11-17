Sheinbaum Pide Investigar si Hubo Abuso Policial en Marcha de Generación Z y Aplicar Sanciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) investigar si hubo abuso policial en la marcha de la Generación Z del fin de semana; además, la mandataria señaló que en caso del uso de la fuerza, debe haber sanciones.

En la conferencia mañanera de hoy, 17 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la SSC cuenta con sus propios mecanismos para investigar si hubo abuso por parte de policías, durante la marcha del sábado, en el primer cuadro de la Ciudad de México (CDMX).

La mandataria mostró su “solidaridad con los reporteros, con los periodistas que fueron golpeados, y si fueron policías quien los golpeó, tiene que haber sanciones”.

Donde hubo abuso, tiene que sancionarse y la Policía tiene sus mecanismos de sanción y hay que ponerlo sobre la mesa.

Sheinbaum pide a Fiscalía de CDMX investigar a grupos violentos

La presidenta destacó que las agresiones contra los policías durante la marcha de la Generación Z, que se realizó el 15 de noviembre de 2025, “son muy fuertes”, por lo que pidió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investigar quiénes son los grupos violentos que participaron en la manifestación.

La mandataria del país también dijo que en la marcha había muchas mujeres policías y que los elementos solo llevaban su escudo, por lo que afirmó que los grupos de violencia “iban contra ellos”.

Cuestionada sobre la convocatoria para una nueva marcha, que posiblemente se realizaría el 20 de noviembre de 2025, Día de la Revolución Mexicana, y fecha en que se hará el desfile conmemorativo, la mandataria respondió: "vamos a ver" y reiteró que no se debe caer en la provocación.

