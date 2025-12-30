Sheinbaum Confirma Reparación Integral del Daño por Descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que habrá reparación integral del daño por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca, si así lo deciden los familiares de las víctimas.

En la conferencia mañanera de hoy, 30 de diciembre de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que a las familias de todas las víctimas del accidente se les dio, de forma inmediata, un primer apoyo de 30 mil pesos, para los gastos de estos días y no ocupen sus propios recursos, “pero evidentemente va haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares”.

Apuntó que para la reparación integral del daño, la aseguradora del Tren Interoceánico debe realizar un primer proceso y después, lo que determine la Fiscalía General de la República (FGR), en comunicación con las víctimas.

A todos se les va apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas, o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido.

La mandataria subrayó que puso a disposición de cada familia a un servidor público, para apoyarlos de manera permanente.

Noticia relacionada: De Periodistas a Estudiantes: Ellas son las Víctimas Mortales de Accidente en Tren Interoceánico

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT