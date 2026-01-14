Sheinbaum Revela Si Saldrá Nuevamente de México y Viajará al Foro Económico Mundial Davos 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reveló hoy, 14 de enero de 2026, si de nuevo saldrá de México para acudir el Foro Económico Mundial Davos 2026. En N+ te contamos los detalles de lo que dijo.

En ese sentido, durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la participación mexicana estará enfocada en presentar el modelo nacional de desarrollo con justicia, con énfasis en la agenda ambiental y la sostenibilidad. Detalló que viajará Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En este caso, va Alicia Bárcena. Y va a hablar de desarrollo con justicia del modelo mexicano y también vinculado con los temas ambientales.

Alicia Bárcena expondrá los avances y prioridades del país en materia climática y de transición ecológica. De igual manera, acudirá Altagracia Gómez, quien se desempeña como coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADEER), instancia que impulsa la inversión en distintas regiones del país.

¿Qué es el Foro Económico Mundial Davos 2026?

El Foro Económico Mundial Davos 2026 se trata de un encuentro de líderes políticos y de refrentes de economía, en esta edición número 56, incluirá la presencia de mil 700 representantes empresariales de 130 países. Entre los asistentes confirmados figuran:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario argentino, Javier Milei.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leye.

