Política

Senado Aprueba en Comisiones el Paquete Fiscal 2027; Pasa al Pleno

El paquete contempla ingresos por 10 billones 636 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones

El Paquete Económico 2027. Foto: CuartoscuroEl Paquete Económico 2027. Foto: Cuartoscuro

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