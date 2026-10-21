Senado Aprueba en Comisiones el Paquete Fiscal 2027; Pasa al Pleno

Comisiones del Senado aprobaron este miércoles el paquete fiscal 2027, que contempla ingresos por 10 billones 636 mil millones de pesos, un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones y modificaciones a las leyes del Impuesto sobre la Renta y Federal de Derechos. Los tres dictámenes fueron aprobados por Morena y sus aliados, con el voto en contra de la oposición.

La Ley de Ingresos establece cuánto dinero espera obtener el gobierno federal el próximo año. De los 10.6 billones de pesos previstos, 6.26 billones provendrán de impuestos y 1.48 billones de financiamiento.

También se autoriza contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos y externa por 13 mil 500 millones de dólares.

Las estimaciones consideran un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar, un precio del petróleo de 61.8 dólares por barril y un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento.

La oposición cuestionó el endeudamiento y la ausencia de una reforma tributaria progresiva. También acusaron al gobierno federal de solicitar préstamos por un monto similar al destinado al pago de intereses de la deuda.

Morena defendió el financiamiento al señalar que permitirá impulsar infraestructura, conectividad y energía. Asimismo, defendieron las modificaciones al ISR, al asegurar que aumentarán la recaudación sin elevar las tasas y facilitarán el cumplimiento fiscal de pequeños negocios.

Los dictámenes fueron turnados al Pleno del Senado para su discusión y, en su caso, aprobación la próxima semana.

AMP