No Era Huachicol: Sheinbaum Aclara que Empresa de Guanajuato Opera de Forma Regular

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la empresa relacionada con el aseguramiento de combustible en Guanajuato cuenta con sus permisos para operar, aunque tenía una irregularidad vinculada con el transporte de hidrocarburos, la cual ya fue resuelta.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 21 de octubre, la mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la investigación y precisó que será esa institución la encargada de informar a detalle sobre los resultados.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el operativo permitió asegurar alrededor de 59 millones de litros de presunto combustible, además de diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el caso comenzó cuando las autoridades aseguraron una pipa y obtuvieron información que condujo al predio ubicado en San José Iturbide.

Tras el hallazgo, la FGR atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).