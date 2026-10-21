Política

No Era Huachicol: Sheinbaum Aclara que Empresa de Guanajuato Opera de Forma Regular

La Presidenta señaló que la instalación contaba con sus permisos correspondientes

No Era Huachicol: Sheinbaum Aclara que Empresa de Guanajuato Opera de Forma RegularLa Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Aclara que Empresa de Guanajuato Opera de Forma Regular. Foto: FGR

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No era huachicol: Sheinbaum confirma que la empresa en Guanajuato tiene permisos. La FGR dará más detalles.

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