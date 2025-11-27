¿Continúa Cerrado el Arco Norte? Esto Se Sabe del Mega Bloqueo Hoy 27 de Noviembre

Por cuarto día consecutivo, hoy 27 de noviembre se registran cierres en carreteras de México como parte del mega bloqueo para exigir seguridad a transportistas y precios justos para agricultores, ¿El Arco Norte estará cerrado?

La desesperación entre automovilistas que transitan diariamente por la carretera Libramiento Norte incrementa cada vez más, el cierre de esta vialidad ha provocado filas kilométricas de vehículos varados quienes incluso han tenido que pasar la noche al intemperie.

Lista de Autopistas Cerradas por Mega Bloqueo de Transportistas

Al rededor de las 2:00 de la mañana las redes sociales del Arco Norte confirmaban que el cierre en ambos sentidos de la vialidad continuaba, por lo que la oscuridad y el frío no fue límite para que los manifestantes continuarán con el bloqueo.

La autopista que conecta a los estados de México, Morelia, Querétaro,Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, se ha convertido en un martirio desde el lunes que inició este paro por parte de los transportistas y agricultores.

¿Sigue cerrado el Arco Norte? ¿Cuáles son las rutas alternas?

A las 6:40 a.m., se confirmó que el Arco Norte continuaba bloqueado en ambos sentidos a la altura del km 194+700 en el tramo Calpulalpan-Sanctorum, afectando la llegada por esta autopista hacia Pachuca, Querétaro, México y Puebla.

Las rutas alternas también presentan carga vehicular, sin embargo, es la opción más viable de llegar a los destinos correspondientes. Estas son las vías libres:

Sentido Atlacomulco - Texmelucan : Última salida caseta Tulancingo .

: Última salida . Sentido Texmelucan - Atlacomulco: Tramo libre a partir de Calpulalpan (Sin acceso en Texmelucan).

Además, la Guardia Nacional informó que la carretera de Tlaxcala-México llegando por Chalco también tiene afectaciones en la plaza de cobro Arco Norte San Martín Texmelucan, en ambos sentidos.

Posible cierre intermitente en Arco Norte liberará a que llevan más de 16 horas varados

Más tarde a las 9:00 de la mañana comenzó a circular en redes sociales un video en el que supuestamente los tractocamiones y tráileres que bloqueaban el Arco Norte comenzaban a retirarse de un carril, por lo que se especuló que dejarían cruzar a algunos vehículos varados.

Se sabe que hay conductores quienes llevan más de 16 horas atrapados en el tráfico sin poder llegar a sus destinos, por lo que los manifestantes podrían solidarizarse y dejarlos transitar de manera intermitente; Sin embargo, se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas ya que los manifestantes no han confirmado su retiro pues buscan llegar a un acuerdo con el gobierno federal.

