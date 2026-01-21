Cierran Periférico de Puebla en Protesta por Presuntos Abusos de Comercio Exterior

La tarde del miércoles, dueños de vehículos de procedencia extranjera se manifestaron y bloquearon la circulación en el Periférico Ecológico, a la altura del Complejo C5 en Cuautlancingo, con sentido hacia Valsequillo.

Durante varios minutos, los inconformes impidieron el paso a los automovilistas, lo que generó filas de vehículos y afectaciones a la movilidad en una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana.

Noticia relacionada: Accidente Deja a un Automóvil Envuelto en Llamas en la Autopista México-Tuxpan

Bloqueo en Periférico Ecológico a la altura de Cuautlancingo por manifestación contra Comercio Exterior

Los inconformes señalan ser víctimas de presuntas extorsiones por parte de personal de Comercio Exterior, a quienes acusan de exigir pagos irregulares para permitir la circulación o regularización de sus unidades.

Tras la presencia de autoridades se estableció mesa de diálogo en el lugar, con el objetivo de escuchar las demandas y alcanzar acuerdos concretos. Advirtieron que, de no haber soluciones reales a sus señalamientos, podrían retomar las movilizaciones en los próximos días.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

JAPR