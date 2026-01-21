Inicio Puebla Cierran Periférico de Puebla en Protesta por Presuntos Abusos de Comercio Exterior

Cierran Periférico de Puebla en Protesta por Presuntos Abusos de Comercio Exterior

Dueños de autos de procedencia extranjera, señalan presuntos abusos en su contra por parte de personal de Comercio Exterior.

Cierre de Periférico Ecológico por Manifestación Altura del Complejo de Seguridad C5 de Cuautlancingo sentido a Valsequillo

Automovilistas bloquearon con sus vehículos los carriles con sentido a Valsequillo. Foto: N+

La tarde del miércoles, dueños de vehículos de procedencia extranjera se manifestaron y bloquearon la circulación en el Periférico Ecológico, a la altura del Complejo C5 en Cuautlancingo, con sentido hacia Valsequillo.

Durante varios minutos, los inconformes impidieron el paso a los automovilistas, lo que generó filas de vehículos y afectaciones a la movilidad en una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana.

Bloqueo en Periférico Ecológico a la altura de Cuautlancingo por manifestación contra Comercio Exterior

Los inconformes señalan ser víctimas de presuntas extorsiones por parte de personal de Comercio Exterior, a quienes acusan de exigir pagos irregulares para permitir la circulación o regularización de sus unidades.

Tras la presencia de autoridades se estableció mesa de diálogo en el lugar, con el objetivo de escuchar las demandas y alcanzar acuerdos concretos. Advirtieron que, de no haber soluciones reales a sus señalamientos, podrían retomar las movilizaciones en los próximos días.

Con información de Franco Arteaga

