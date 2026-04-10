Glow Fest México en Puebla: Recorrido con Lista de 18 Lugares Participantes y Cierres Viales

La experiencia más brillante llega a Puebla este 2026, del 11 al 19 de abril disfruta delGLOW Fest México en el Centro Histórico de la capital poblana. En N+ te decimos cuál es el recorrido completo de los 18 lugares participantes y los cierres viales que debes tomar en cuenta.

El acceso para este Festival de Luz, Arte y Tecnología es totalmente gratuito por lo que podrás apreciar de estos espacios emblemáticos de Puebla con un toque de tecnología durante la noche.

Mapa del recorrido de los lugares que participan en el GLOW Fest México en Puebla

Este es el mapa del recorrido con la lista completa de los espacios que serán intervenidos por el GLOW México en el Centro Histórico de Puebla.

Recorrido de Glow México en Centro Histórico de Puebla. Foto: Convenciones Puebla

1. Catedral de Puebla: Chromolithe Patrice Warrener

La Catedral del estado de Puebla brillara como nunca antes, con una técnica única en el mundo; Una composición de luz que revela sus formas, detalles y su historia

2. Casa de la Cultura: Glow Points Ibero Puebla

La cultura se ilumina con tecnología en la ciudad de Puebla.

3. Biblioteca Palafoxiana: Sediments Casa Mágica

La biblioteca más antigua de America Latina cobrará vida, su arquitectura se convertirá en imagen y cada elemento forma parte de una historia en movimiento.

4. Templo de San Juan Letrán: Puebla 495 años Trafficlight de México la Ciudad del Futuro infancias.

La luz recorre el origen de Puebla una historia que revive el momento en que la ciudad comenzó a tomar forma

5. Jardín del Arte: Susurros de Puebla Universidad Bauhaus

La naturaleza se transforma en una experiencia de luz, nuevas miradas reiterpretan el entorno a través del color sonido y tecnología.

6. Bar La Casita: Donde Vive la Memoria Trafficlight de México

Tradición poblana que brilla con identidad una historia que se sirve cada recuerdo y se ilumina con el paso del tiempo.

7. Callejón de los Sapos: La Luz que Vive en Mí, DIF Estatal de Puebla

La imaginación llega a este callejón para la mirada de niñas y niños que llenan este espacio de color y creatividad.

8. Callejón Carolino: Humen Tiles Ocubo

Una experiencia única, la luz responde a tu presencia; Cada paso transforma el entorno en una obra que nunca se repite

9. Templo de San Roque: Faces Onda Studio

Rostros aparecen en la arquitectura y las miradas conectan con quien recorre este lugar.

10. Centro Cultural San Roque: La Luz No Se Cierra y Luz Habitada, Trozmer Puebla

Nuevas ideas dan forma a una pasarela llena de identidad

11. Barrio del Artista: Teatro del Artista, Machteld & Femke

Colores, trazos y formas revelan la forma creativa de este espacio en cada arco.

Teatro del Artista Lab, Machteld & Femke

Una obra que cambia cada noche; La luz se construye en tiempo real y el proceso creativo se hace visible.

Luminal, Anáhuac Puebla

Glow México Llega a Puebla: 18 Lugares Brillarán con Arte Lumínico Internacional

12. Teatro Principal: Light Painting Ocubo

La luz se mueve como pincel, formas que transforman la arquitectura y transforman este gran espacio.

13. Museo San Pedro: Puebla y Luz, Locales + Sinfónica de Puebla

Arte y luz, el talento poblano se hace presente en un mismo escenario.

14. Avenida 4 Norte: De Cagna

Estructuras monumentales iluminan el camino, formas con. ritmo que transforman el espacio urbano.

15. Templo de la Compañía: Awakening Of Mary, Titia Ex

Una experiencia que conecta con lo esencial, luz y símbolo en un mismo espacio.

16. Palacio Municipal: Servus, Ruestungsschmie.De

La arquitectura se transforma en mensaje, una composición visual que propone una nueva forma de mirar este espacio.

17. Zocalo de Puebla: La Metamorfosis de un Ajolote, UDEA Puebla

Una forma diferente de ver a los ajolotes llenos de luz.

18. Explanada junto a Catedral: Step Into The Light, Michel Suk

Un espacio que se recorre, se vive y transforma el espacio

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Calles cerradas por el Glow Fest en Puebla: Horarios

Debido al GLOW México, a partir de este sábado 11 al domingo 19 de abril el acceso a las siguientes calles de Puebla será únicamente peatonal en un horario de las 18:40 a 23:15 horas.

7 Oriente: Desde Boulevard 5 de Mayo hasta 16 de Septiembre

5 Oriente/ Poniente: Desde Boulevard 5 de Mayo hasta 3 Sur

3 Oriente/ Poniente: Desde Boulevard 5 de Mayo hasta 3 Sur

Reforma/ J. Palafox y Mendoza: Desde Boulevard 5 de Mayo hasta 3 Sur

4 Oriente: Desde Boulevard 5 de Mayo hasta 4 Sur

6 Oriente: Desde 6 Norte hasta 4 Norte

8 Norte: Desde 6 Oriente hasta 6 Oriente

6 Norte/ Sur: Desde 6 Oriente hasta 5 Oriente

4 Norte/ Sur: Desde 4 Oriente hasta 7 Oriente

2 Norte/Sur: Desde 2 Oriente hasta 9 Oriente

Cierres viales en el Centro Histórico de Puebla por Glow México. Foto: Convenciones Puebla

Fuera de ese horario mencionado, la circulación operará de manera habitual; Se recomienda anticipar rutas y disfrutar de este festival de luz internacional.

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Con información de N+

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