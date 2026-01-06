Sujeto se Pelea por Terreno en Oaxaca con su Propia Madre y la Golpea

El pasado 2 de enero de 2025, una mujer fue víctima de violencia familiar por parte de su propio hijo en Oaxaca. La denunciante fue agredida presuntamente a raíz de un conflicto relacionado con la posesión de un terreno, en inmediaciones de San José del Progreso, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, identificado como G.B.R. por el delito de violencia familiar en agravio de su propia madre.

Arrestan a un hombre por agresión física en contra de su mamá en Villa de Tututepec, Oaxaca

Las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, permitieron ubicar y ejecutar la orden de aprehensión en contra de G.B.R., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público con sede en Puerto Escondido, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la detención del sujeto es parte de la estrategia de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres por razón de género.

Exesposo sale en defensa de una mujer en Puebla y mata al padre de su hijo

Un hombre murió apuñalado durante una riña, la madrugada del pasado jueves 8 de mayo de 2025. El ataque ocurrió en la Unidad Habitacional Carmen Gastronómico en Puebla, durante la pelea por una disputa amorosa.

El conflicto familiar terminó en tragedia al sur de Puebla capital, cuando la expareja de una mujer que vive en la Calle Matamoros Edif. 8701 del conjunto habitacional mencionado, recibió al padre de su hijo para la entrega del mismo.

De acuerdo con el reporte de la madre, el sujeto ingresó al domicilio donde se encontraba el exesposo y comenzaron a agredirse. El hombre identificado como Braydi Roberto “N” llegó en compañía del hijo, portaba un arma punzocortante e intentó lastimar a la mujer.

En reacción, el exesposo de la madre de familia respondió el ataque en su defensa y asesinó al agresor después de una riña entre ambos. El hombre que mató al exnovio de la mujer fue detenido por las autoridades.

Con información de N+

JAPR