Miércoles de Ceniza 2026 en Puebla: ¿Dónde y a Qué Hora la Aplicarán este 18 de Febrero?

La religión católica se alista para el Miércoles de Ceniza 2026 el cual se llevará acabo este 18 de febrero, en N+ te decimos dónde y a qué hora podrás ir a aplicártela en Puebla; Cabe resaltar que con esta celebración eucarística se dará inició a la Cuaresma y comenzarán los preparativos para Semana Santa.

Durante una ceremonia, miles de feligreses recibirán la aplicación de ceniza bendita sobre la frente formando una cruz, en manos de un sacerdote, a partir de esta tradición cristiana iniciarán los 40 días de preparación espiritual.

Posteriormente el domingo 29 de marzo comenzará la Semana Santa 2026 en donde habrá celebraciones como el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua.

¿Dónde puedo ir a aplicarme la ceniza bendita este miércoles 18 de febrero de 2026 en Puebla?

La iglesia católica invita a los feligreses a participar con oración y ayuno como preparación para acercarse a Dios a través de la aplicación de la ceniza bendita. En estas celebraciones participarán varios templos, aquí te enlistamos unas opciones.

Catedral de la Inmaculada Concepción Puebla

Santuario Guadalupano Arquidiócesis de Puebla.

Templo Parroquial de Nuestra Señora de La Soledad

Templo Conventual de San Jerónimo

Parroquia de la Purisima de Hidalgo

Parroquia de San Lucas Evangelista, el Grande

Parroquia Cristo Rey Los Fuertes

Templo Santa Rosa de Lima

Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Parroquia Señor de Las Maravillas

Parroquia de la Divina Providencia

Templo Conventual de San Joaquín y Santa Ana

Parroquia San Ramón Nonato

Santa María de Guadalupe Lomas

Capilla de Nuestra Sra. de La Merced

Parroquia San Miguel Hueyotlipan

Parroquia de Nuestra Señora del Refugio

Parroquia de San Francisco de Asis, Ocotlán

Nuestra Señora de La Candelaria Xonaca

Parroquia de Santa Maria de Guadalupe Caleras

Miércoles de Ceniza 2026 en Puebla: Horarios

Los horarios para este Miércoles de Ceniza son variados según las iglesias, sin embargo, la mayoría la aplicará cada hora a partir de su horario de apertura. En tanto a la Catedral de la ciudad de Puebla se espera que aplique la ceniza bendita el 18 de febrero en el siguiente horario: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, y 19:00 horas.

Por su parte la Parroquia San Francisco Ocotlán dio a conocer la Fiesta en Honor del Señor de las Misericordias, también conocida como la Feria de Cuautlanapa, la cual iniciará el primer viernes de Cuaresma, además, mencionó que en el Miércoles de Ceniza habrá una misa e imposición de ceniza a las 10:00 a.m. en el Templo del Santuario del Señor de la Misericordia.

La Parroquia Santiago Apóstol Pahuatlán Puebla, llevará acabo la eucaristía a las 6:00 de la mañana.; La Parroquia San Gabriel Arcángel en Acatlan de Osorio será a las 7:00 a.m., 1:30 p.m. y 8:00 p.m.

El Templo Filial Santa Teresita del Niño Jesús la Puebla anunció que la eucaristía del Miércoles de Ceniza 2026 será a las 7:00 p.m. La Capilla del Santísimo Salvador, Tepexco llevará acabo la misa a las 6:00 p.m. y la imposición de ceniza de 7:00 a 10 p.m.

En la Capilla de Santa Catalina habrá eucaristía a las 4:00 p.m., liturgia de la Palabra a las 6:00 y 8:00 p.m. y la imposición de Ceniza a partir de las 12:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Queman Palmas Secas para Obtener Ceniza de Miércoles de Ceniza 2026

Recuerda que de acuerdo al catolicismo, la ceniza simboliza que el ser humano proviene del polvo y en polvo se convertirá, además es un llamado a la conciencia y acercamiento a Dios.

