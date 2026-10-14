Tráfico vehicular

Anuncian Cierre en Acceso a la Autopista México-Puebla; CAPUFE Da Rutas Alternas

Ante el bloqueo temporal, se recomienda tomar estas vías alternas si necesitan incorporarse hacia la Ciudad de México desde San Martín Texmelucan

Cierre temporal en acceso a la autopista México-Puebla desde San Martín Texmelucan.Cierre temporal en acceso a la autopista México-Puebla dirección a CDMX. Foto: N+ | Ilustrativa

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CAPUFE informa cierre temporal en acceso a la autopista México-Puebla desde San Martín Texmelucan. Consulta rutas alternas y evita retrasos en tu viaje a la Ciudad de México.

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