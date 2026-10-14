Anuncian Cierre en Acceso a la Autopista México-Puebla; CAPUFE Da Rutas Alternas

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció el cierre parcial en uno de los accesos a la autopista México-Puebla debido a trabajos de mantenimiento, para prevenir afectaciones dio a conocer las rutas alternativas.
Las personas que necesiten incorporarse a la vialidad desde el municipio de San Martín Texmelucan con dirección a la Ciudad de México deberán tener en cuenta esta información.
El jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026 se mantendrá cerrado temporalmente que permite incorporarse desde San Martín Texmelucan a la autopista México-Puebla con dirección a la capital del país.
Para evitar retrasos en la llegada a sus destinos, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) recomendó rutas alternas y salir con tiempo de anticipación.
Cabe destacar que los carriles de la vía principal de la autopista México-Puebla no presentarán afectaciones ya que permanecerán abiertos durante este proceso; Asimismo, el acceso desde San Martín Texmelucan hacia la ciudad de Puebla operará con normalidad.
Quienes viajen con dirección a la Ciudad de México y busquen incorporarse desde San Martín Texmelucan, se recomienda tomar las siguientes vías alternas:
Arco Norte: a la altura del kilómetro 92.
Santa Ana Xalmimilulco: a la altura del kilómetro 99.
Aeropuerto: a la altura del kilómetro 101.
CAPUFE lamentó las molestias que podrían generar a los usuarios de esta vialidad, sin embargo, estas acciones buscan rehabilitar la autopista para que sea un tramo carretero seguro para transitar.
Además, puso a su servicio el número 074, así como su cuenta oficial de X @CAPUFE, para reportar cualquier eventualidad o solicitar información sobre las condiciones de la autopista.
Se exhorta a los conductores a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales para prevenir cualquier incidente en la zona en donde se encontrarán laborando los trabajadores.
Con información de N+
MCS