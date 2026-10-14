Anuncian Cierre en Acceso a la Autopista México-Puebla; CAPUFE Da Rutas Alternas

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció el cierre parcial en uno de los accesos a la autopista México-Puebla debido a trabajos de mantenimiento, para prevenir afectaciones dio a conocer las rutas alternativas.

Las personas que necesiten incorporarse a la vialidad desde el municipio de San Martín Texmelucan con dirección a la Ciudad de México deberán tener en cuenta esta información.

El jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026 se mantendrá cerrado temporalmente que permite incorporarse desde San Martín Texmelucan a la autopista México-Puebla con dirección a la capital del país.

Para evitar retrasos en la llegada a sus destinos, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) recomendó rutas alternas y salir con tiempo de anticipación.

Cabe destacar que los carriles de la vía principal de la autopista México-Puebla no presentarán afectaciones ya que permanecerán abiertos durante este proceso; Asimismo, el acceso desde San Martín Texmelucan hacia la ciudad de Puebla operará con normalidad.

Quienes viajen con dirección a la Ciudad de México y busquen incorporarse desde San Martín Texmelucan, se recomienda tomar las siguientes vías alternas:

Arco Norte: a la altura del kilómetro 92.

Santa Ana Xalmimilulco: a la altura del kilómetro 99.

Aeropuerto: a la altura del kilómetro 101.

CAPUFE lamentó las molestias que podrían generar a los usuarios de esta vialidad, sin embargo, estas acciones buscan rehabilitar la autopista para que sea un tramo carretero seguro para transitar.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además, puso a su servicio el número 074, así como su cuenta oficial de X @CAPUFE, para reportar cualquier eventualidad o solicitar información sobre las condiciones de la autopista.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales para prevenir cualquier incidente en la zona en donde se encontrarán laborando los trabajadores.

Con información de N+

MCS