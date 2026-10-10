Choque entre Taxi y Auto Deja a Pasajero Atrapado en la Carretera Puebla-Tlaxcala

Se registró un fuerte accidente entre un taxi y un automóvil particular que circulaban sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala cerca del km 007+100 a la altura del Rastro Municipal.

El choque detuvo a los conductores que circulaban sobre la vialidad, mismos quienes trataron de auxiliar a los afectados.

El cuerpo de emergencias fue notificado sobre los hechos, mientras que los lesionados intentaban guardar la calma. Al lugar arribó personal de Rescate, Cruz Roja y Bomberos Protección Civil, quienes trabajaron de forma coordinada para atender a los involucrados.

Un hombre quien iba como pasajero de la unidad de servicio mercantil resultó gravemente lesionado luego de quedar atrapado entre los fierros metálicos.

De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, abanderaron la zona para prevenir algún otro incidente por lo que la circulación se vio afectada.

El cierre parcial de la carretera federal Puebla-Tlaxcala afectó el tiempo de llegada a los destinos de los automovilistas, hasta que finalmente con apoyo de grúas fueron retirados los vehículos involucrados.

Hasta el momento no han dado a conocer la mecánica del accidente, no obstante, se sabe que la lluvia y el pavimento mojado podrían ser un factor clave para este percance.

Accidente en la carretera federal Puebla-Tlaxcala. Foto: Facebook San Jerónimo Caleras, Puebla

Por otro lado, se registró otro accidente sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, esta vez en la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

El hecho dejó tráfico intenso en ambos sentidos de la vialidad, esto luego de que un automóvil color verde colisionara.

Personal de emergencias arribaron a brindar atención médica a las personas lesionadas, confirmando que no hubo ninguna víctima que lamentar.

Elementos de seguridad vial realizaron el cierre parcial de la vialidad mientras se llevaban acabo las labores de retiro de la unidad siniestrada.

Ante estos accidentes, las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar precauciones al manejar bajo la lluvia y a respetar los límites de velocidad.

Con información de N+

MCS