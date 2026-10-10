Accidentes

Choque entre Taxi y Auto Deja a Pasajero Atrapado en la Carretera Puebla-Tlaxcala

El accidente ocurrido a la altura del Rastro Municipal movilizó a cuerpos de emergencias y provocó el cierre parcial durante varios minutos

Accidente de taxi en la carretera federal Puebla-Tlaxcala.Accidente de taxi en la Puebla-Tlaxcala. Foto: Facebook San Jerónimo Caleras, Puebla

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Accidente en la carretera Puebla-Tlaxcala deja pasajero atrapado. Lluvia y pavimento mojado, posibles causas.

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