Rescatan a Trabajador de un Secuestro Virtual al Interior de un Hotel en Puebla

Un trabajador de material de construcción fue víctima de un secuestro virtual cuando se dirigía a realizar una entrega, horas después fue localizado al interior de un hotel en el municipio de San Gabriel Chilac de Puebla.

De acuerdo a la información recabada, la empresa en donde labora el masculino, la cual está ubicada en Tehuacán, notificó a las autoridades sobre la desaparición de uno de sus colaboradores.

En el reporte dieron a conocer que el hombre había salido a realizar una entrega fuera de la ciudad a bordo de una unidad de la empresa.

Gracias al GPS y labores de rastreo, se localizó la unidad en el municipio de San Gabriel Chilac, sin embargo, en su interior no se encontraba el trabajador.

Derivado a la movilización policial, vecinos y comerciantes de la zona se alertaron, por lo que personal de un hotel cercano les informó a las autoridades sobre la presencia de una persona quien tenía actitudes sospechosas y portaba uniforme de una empresa de construcción.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) procedió a llevar acabo un operativo en las instalaciones del hotel en donde localizaron al masculino que había sido reportado como desaparecido.

El trabajado fue puesto sano y salvo y durante la entrevista realizada dio a conocer que permanecía aislado en la habitación por amenazas que había recibido a través de llamadas telefónicas; de manera preliminar se sabe que se trató de extorsiones por parte de delincuentes que operan bajo el esquema conocido como secuestro virtual.

Gracias a la pronta reacción de la Policía Municipal, Estatal y la colaboración de los trabajadores del hotel y de la empresa en donde labora la víctima, se logró rescatar a la persona y evitar que fuera víctima de este fraude.

Ante este caso, el cual no es aislado, las autoridades recomiendan a la ciudadanía a mantenerse alertas a extorsiones telefónicas y comunicarse a las instancias competentes de inmediato.

Con información de N+

MCS