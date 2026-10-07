Seguridad

Rescatan a Trabajador de un Secuestro Virtual al Interior de un Hotel en Puebla

Una empresa de material de construcción reportó la desaparición de su colaborador y posteriormente fue localizado en el municipio de San Gabriel Chilac

Rescatan a trabajador de un secuestro virtual en San Gabriel Chilac, Puebla.Rescatan a trabajador de un secuestro virtual en Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Un trabajador de construcción fue liberado de un secuestro virtual en hotel. La rápida acción policial fue clave.

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