Choque de Tráileres Colapsa la Carretera 57 Rumbo a Querétaro; Hoy 26 de Marzo 2026

Un fuerte choque se registró, de nueva cuenta en la carretera 57 en dirección a la ciudad de Querétaro a la altura del puente de Corregidora, lo que generó intensa carga vehicular que llegaba hasta la estatua a Mompaní.

En esta ocasión los protagonistas fueron dos tráiler de gran extensión, por lo que obstruyeron la circulación vehicular de esta transitada carretera; el motivo es el exceso de velocidad.

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¿Se reportan víctimas mortales o lesionados?

Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solo quedó en daños materiales y el derrame de combustible; para evitar riesgos personal de Protección Civil tomó las medidas correspondientes y elementos de la Guardia Nacional fueron los encargados de abanderar el accidente para evitar algún otro incidente.

El carril de extrema derecha fue el único que quedó libre, sin embargo, no daba el espacio para que otras unidades de gran dimensión pudieran pasar, por lo que de esta forma quedó totalmente bloqueada.

El martes pasado hubo un accidente en el que fallecieron dos personas, estuvieron involucrados 15 automóviles, y el motivo fue que un tráiler presuntamente se quedó sin frenos bajando de la conocida cuesta china.

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