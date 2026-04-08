Se Registra Fuerte Incendio en una Empresa de la Zona Industrial de San Luis Potosí

Un incendio registrado en una empresa ubicada sobre el Eje 124, en la Zona Industrial de la capital potosina, provocó la movilización de corporaciones de emergencia la tarde de este día.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que brigadas de la dependencia, en conjunto con otros cuerpos de auxilio, se encuentran trabajando en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación hacia áreas cercanas.

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¿Qué se sabe al momento?

Las labores se mantienen activas mientras se realiza vigilancia en la zona para reducir riesgos y salvaguardar a trabajadores y empresas aledañas.

Autoridades estatales indicaron que el operativo continúa en desarrollo y que se mantendrá el monitoreo del incidente hasta lograr el control total de la situación.

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