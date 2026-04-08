Aplazan Posible Huelga en Planta Automotriz de San Luis Potosí; Continúan Negociaciones

La posible huelga en una planta del sector automotriz en San Luis Potosí fue aplazada hasta el próximo 17 de abril, mientras continúan las negociaciones entre trabajadores y la empresa en el marco de la revisión salarial y contractual.

El estallamiento de huelga estaba previsto inicialmente para fechas anteriores; sin embargo, el sindicato decidió otorgar una prórroga con el objetivo de mantener el diálogo abierto y buscar acuerdos que eviten la suspensión de actividades.

Noticia Relacionada: Trabajadores de Volteo se Manifiestan por Falta de Pagos en Carretera a Villa de Reyes

¿Podrán las negociaciones frenar el paro laboral en San Luis Potosí?

Autoridades estatales señalaron que este tipo de procesos forman parte de negociaciones habituales en la industria, por lo que se mantiene seguimiento puntual para garantizar estabilidad laboral y evitar afectaciones económicas en la región.

Asimismo, destacaron que existe comunicación constante entre ambas partes, lo que ha permitido avanzar en los acuerdos y reducir la posibilidad de un paro laboral.

La eventual huelga podría impactar la producción y la cadena de suministro, por lo que se confía en que en los próximos días se logre un entendimiento que permita mantener la operación de la planta sin interrupciones.

Historias Recomendadas: