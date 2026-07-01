Muere Conductor tras Volcadura de Camión Materialista en la Carretera 413 en Querétaro

Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles luego de un aparatoso accidente registrado sobre la carretera estatal 413 Querétaro–Coroneo, a la altura de la comunidad de El Batán, donde un camión materialista volcó tras impactarse contra otra unidad.

¿Cómo ocurrió el accidente que dejó un conductor sin vida?

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del camión materialista perdió el control de la unidad, chocó contra una camioneta y posteriormente se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que el vehículo volcara y quedara atravesado sobre los carriles en ambos sentidos de circulación.

El conductor, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quedó prensado al interior de la cabina y falleció en el lugar. Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron para realizar las labores de rescate.

La zona fue resguardada por las autoridades mientras personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.