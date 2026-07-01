Muere Conductor tras Volcadura de Camión Materialista en la Carretera 413 en Querétaro

El conductor de un camión materialista murió tras perder el control de la unidad, chocar contra una camioneta y volcar sobre la carretera estatal 413, a la altura de El Batán.

Conductor Pierde la Vida tras Aparatoso Accidente en la 413Foto: N+

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Impactante accidente en la carretera 413: un camión volcó tras chocar con una camioneta, dejando al conductor sin vida. Descubre más sobre este trágico suceso.

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